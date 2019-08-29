Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı

Bu koç başlı mezar taşlarının bir tanesinde Anadolu'nun en eski Türk izlerini barındıran ve gösteren damgalar bulundu. Bunlar daha sonra incelenerek bilim dünyasıyla paylaşılacaktır. Burada, 10 adet koç başlı mezar taşı, 1 adet ise yalak denilen su taşı bulundu. Şu an itibariyle hepsi korunaklı. İlk incelemelerimize göre bunların M.Ö. 600'lü yıllardaki İskit Türklerine ait olduğunu düşünüyoruz.