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Erzurum haberleri: Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı

Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı

Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Kireçli Mahallesi arazisinde bulunan çukurların kapatılması için çalışma yapan belediye ekipleri, toprak altında koç başlı mezar taşları ve üzerinde yazılar bulunan su taşı buldu. Taşların M.Ö. 600'lü yıllarda yaşayan İskit Türklerine ait olabileceği belirtildi.

Haber Merkezi DHA
Bulunan tarihi tamgalar.
Bulunan tarihi tamgalar.

Tortum İlçesine bağlı Kireçli Mahallesi'nde yaşayanlar, arazide bulunan çukurların kapatılması için bölgede su tahliye kanalı açan ESKİ Genel Müdürlüğü ekiplerinden yardım istedi. İş makinesinin çukuru kapatmak için toprak aldığı alandan tarihi eser oldukları belirlenen taşlar çıktı.

10 adet koç başlı mezar taşı ve bir adet üzerinde yazılar bulunan taşı gören vatandaşlar durumu bölgede tarih üzerine araştırmalar yapan Ömer Faruk Kızılkaya'ya bildirdi. Köylülerin gönderdiği görüntüleri inceleyen Kızılkaya, müze müdürlüğüne bilgi vererek, bölgede inceleme yapılmasını talep etti.

Koç başlı mezar taşları.

Koç başlı mezar taşları çıktı

Kireçli Mahallesi Muhtarı Köksal Sarıaslan, bölgede iş makinelerinin çalıştığını gördüklerini belirterek, "O bölgede çukur vardı. Hayvanların düşüp telef olmaması için çukuru kapatmaya çalışıyorduk. Yan taraftan toprak alınırken koç başlı mezar taşları çıktı. Biz de gereken yerlere haber verdik, geldiler, ilgilendiler" dedi.

Yanında iki uzmanla birlikte bölgeye gelen Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, 10 adet koç başlı mezar taşı ile bir adet yazılı taş tespit ettiklerini söyledi.

Koç başlı mezar taşlarının en kısa sürede müze müdürlüğü depolarına götürüleceğini belirten Genç, şu şekilde açıklamada bulundu:

  • "Bu koç başlı mezar taşlarının bir tanesinde Anadolu'nun en eski Türk izlerini barındıran ve gösteren damgalar bulundu. Bunlar daha sonra incelenerek bilim dünyasıyla paylaşılacaktır. Burada, 10 adet koç başlı mezar taşı, 1 adet ise yalak denilen su taşı bulundu. Şu an itibariyle hepsi korunaklı. İlk incelemelerimize göre bunların M.Ö. 600'lü yıllardaki İskit Türklerine ait olduğunu düşünüyoruz."

Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı
FOTOĞRAF 15
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rzurum'un Tortum ilçesinde, belediye ekiplerinin bir çukuru kapatmak için iş makinesi ile toprak aldığı alanda, üzerinde Anadolu'daki eski Türk izlerini taşıyan motifler (tamga) olan, MÖ 600'lü yıllara ait olduğu değerlendirilen koç başlı mezar taşları ile su taşlarından oluşan 11 parça tarihi eser ve kafatası bulundu.
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Erzurum Müze Müdürü Arkeolog Hüsnü Genç, araştırmacı-yazar Ömer Faruk Kızılkaya ve beraberindeki uzman ekip, kalıntıların bulunduğu alana gelerek inceleme yaptı.
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Kireçli Mahallesi Muhtarı Köksal Sarıaslan, bölgede iş makinelerinin çalıştığını gördüklerini belirterek, O bölgede çukur vardı. Hayvanların düşüp telef olmaması için çukuru kapatmaya çalışıyorduk. Yan taraftan toprak alınırken koç başlı mezar taşları çıktı. Biz de gereken yerlere haber verdik, geldiler, ilgilendiler dedi.
Title
Yanında iki uzmanla birlikte bölgeye gelen Erzurum Müze Müdürü Hüsnü Genç, 10 adet koç başlı mezar taşı ile bir adet yazılı taş tespit ettiklerini söyledi.
Title
Koç başlı mezar taşlarının en kısa sürede müze müdürlüğü depolarına götürüleceğini belirten Genç, şu şekilde açıklamada bulundu:
Title
Bu koç başlı mezar taşlarının bir tanesinde Anadolu'nun en eski Türk izlerini barındıran ve gösteren damgalar bulundu. Bunlar daha sonra incelenerek bilim dünyasıyla paylaşılacaktır. Burada, 10 adet koç başlı mezar taşı, 1 adet ise yalak denilen su taşı bulundu. Şu an itibariyle hepsi korunaklı. İlk incelemelerimize göre bunların M.Ö. 600'lü yıllardaki İskit Türklerine ait olduğunu düşünüyoruz.
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Çukuru kapatmak için yapılan kazıdan tarih çıktı
Erzurum'un Tortum ilçesine bağlı Kireçli Mahallesi arazisinde bulunan çukurların kapatılması için çalışma yapan belediye ekipleri, toprak altında koç başlı mezar taşları ve üzerinde yazılar bulunan su taşı buldu. Taşların M.Ö. 600'lü yıllarda yaşayan İskit Türklerine ait olabileceği belirtildi.


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