Erzurum'da Miraç Gecesi'nde 'Somuncu Baba Sebil Ekmeği' ikram edildi

Erzurum'da Miraç Gecesi'nde 'Somuncu Baba Sebil Ekmeği' ikram edildi

23:30 15/01/2026, Perşembe
AA
Somuncu Baba Sebil Ekmeği
Somuncu Baba Sebil Ekmeği

Erzurum'da Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) hatırasını yaşatmak Miraç Gecesi'nde sebil ekmeği ikram edildi. Malatya'nın Darende ilçesinde vefat eden Somuncu Baba'nın hatırasını devam ettirmek amacıyla yurt genelinde vatandaşlara ekmeğin dağıtıldığı kaydedildi.

Erzurum'da Miraç Gecesi dolayısıyla Hulusi Efendi Vakfı tarafından
"Somuncu Baba Sebil Ekmeği"
ikram edildi.

Kabri Malatya'nın Darende ilçesinde kendi adıyla anılan Külliye içerisinde bulunan Şeyh Hamid-i Veli'nin (Somuncu Baba) hatırasını yaşatmak için Hulusi Efendi Vakfı Erzurum Temsilciliği tarafından kandil dolayısıyla Palandöken ilçesinde ekmek dağıtımı gerçekleştirildi.

Vakıftan yapılan yazılı açıklamada, Osmanlı padişahlarından Yıldırım Bayezid döneminde Bursa'da yaşayan ve ömrünün son yıllarını Darende'de geçirerek burada vefat eden Somuncu Baba'nın hatırasını devam ettirmek amacıyla yurt genelinde Miraç Gecesi hediyesi olarak ekmek ikram edildiği belirtildi.

Vakfın organizesiyle şube, temsilcilik ve gönüllülerinin katkısıyla Türkiye genelinde vatandaşlara ekmeklerin dağıtıldığı kaydedildi.



