Hamas'tan Miraç Gecesi mesajı: Mescid-i Aksa tarihi bir emanettir

18:2115/01/2026, Perşembe
Hamas, Miraç Gecesi sebebiyle yayımladığı açıklamada Mescid-i Aksa ile ilgili çağrıda bulundu. Yapılan açıklamada, Miraç Gecesi'nin Mescid-i Aksa ile müslümanlar arasındaki birliği güçlendirdiği belirtilerek, "Mescid-i Aksa tarihi bir emanettir. Müslümanların bugünkü sorumluğu Mescid-i Aksa'yı savunmak ve onu Siyonistlerin işgalinden kurtarmak için harekete geçmektir." ifadelerine yer verildi.

Hamas, işgal altındaki Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa'nın Müslümanlar için tarihi bir emanet olduğunu ve İsrail'e karşı mücadelenin sembolü olarak kalacağını belirtti.

Hamas, Miraç Gecesi münasebetiyle yayımladığı açıklamada, Müslümanlara
"Mescid-i Aksa'yı savunmaları"
çağrısında bulunuldu.

Miraç Gecesi'nin her yıl Müslümanların Mescid-i Aksa ile olan güçlü bağını yenilediği, Müslümanlar arasındaki birliği güçlendirdiği ve Aksa başta olmak üzere kutsal mekanları savunma sorumluluğunu hatırlattığı ifade edildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Mescid-i Aksa tarihi bir emanettir. Müslümanların bugünkü sorumluğu Mescid-i Aksa'yı savunmak ve onu Siyonistlerin işgalinden kurtarmak için harekete geçmektir. Aksa, düşman Siyonistlere karşı mücadelenin sembolü olarak kalacak ve eskisi gibi Müslümanlara has olacak. İşgalcinin Aksa'yı bölme ve sembollerini yok etme çabaları da başarısız olacak."

Ayrıca Filistin halkının kendi topraklarında direnişten geri adım atmayacağı vurgulanan açıklamada, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan tüm Filistinlilerin Miraç Kandili tebrik edildi.



