Eski başkan araç kullanırken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, Şehirlioğlu Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halinde olan 60 yaşındaki Dündar, aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dündar’a ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Selendi İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.