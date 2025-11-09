Yeni Şafak
Eski başkan araç kullanırken kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

15:529/11/2025, Pazar
IHA
MANİSA’NIN SELENDİ İLÇESİNDE SEVİLEN ESNAF VE SİYASETÇİLERİNDEN MEHMET DÜNDAR, DİREKSİYON BAŞINDA GEÇİRDİĞİ KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ.
Manisa’nın Selendi ilçesinde sevilen esnaf ve siyasetçilerinden Mehmet Dündar, direksiyon başında geçirdiği kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgiye göre, Şehirlioğlu Mahallesi yakınlarında aracıyla seyir halinde olan 60 yaşındaki Dündar, aniden rahatsızlandı. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Dündar’a ilk müdahale 112 Acil Sağlık ekiplerince yapıldı. Selendi İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan talihsiz adam, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.


Uzun yıllar Selendi’de esnaflık yapan Mehmet Dündar, Refahyol hükümeti döneminde Refah Partisi Selendi İlçe Başkanlığı görevinde bulunmuş, 2004-2008 yılları arasında ise AK Parti’den il genel meclisi üyeliği yapmıştı.


Evli ve 3 çocuk babası olan Dündar’ın ani vefatı ilçede büyük üzüntüye yol açtı. Dündar’ın cenazesinin bugün ikindi namazına müteakip Çarşı Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği öğrenildi.

