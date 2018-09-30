Hayat Eskişehirde 200 bin yıllık alet bulundu
KÜLTÜR SANAT

Eskişehir’de 200 bin yıllık alet bulundu

Eskişehir’in Han ve Seyitgazi ilçe sınırları içerisinde yer alan Yazılıkaya Midas Vadisi’nde 250-200 bin yıl öncesine ait taş alet ile Neolitik Dönem'e ait disk biçimli bir kazıyıcı bulundu.

Haber Merkezi IHA
Neolitik Dönem'e ait disk biçimli bir kazıyıcı bulundu.
Neolitik Dönem'e ait disk biçimli bir kazıyıcı bulundu.

Yazılıkaya Midas Vadisi’nde Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni ile başkanlığını Anadolu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyelerinden Dr. Rahşan Tamsü Polat’ın yürüttüğü çalışmalar sürüyor. Eskişehir Eti Arkeoloji Müzesi Müdürlüğü denetiminde Eskişehir Anadolu Üniversitesi ile çeşitli üniversitelerin Arkeoloji Bölümü öğretim üyeleri ve Arkeoloji Bölümü öğrencilerinin katılımıyla arkeolojik yüzey araştırmaları gerçekleştiriliyor.

  • Araştırma Başkanı Tamsü Polat, 2015 yılında UNESCO’nun Dünya Mirası Geçici Listesi'ne giren "Dağlık Phrygia" bölgesi olarak adlandırılan alanda Phryg Uygarlığı’na ait kaya anıtlarının, yerleşimlerin ve kaya mezarlarının en anıtsal örneklerinin bulunduğu Yazılıkaya Vadisi’ndeki Akpara Kale çevresinde Alt Paleolitik Dönem’in en tipik aletlerinden oval iki yüzeyli alet bulunduğunu söyledi.

Vadideki bir diğer önemli kale olan Doğanlı Kale ve çevresinde yapılan araştırmalarda da Neolitik Dönem’e tarihlenebilecek disk biçimli kazıyıcı bulduklarını aktaran Polat, bu kazıyıcının en yakın benzerinin Seyitgazi ilçesi Bardakçı köyü sınırları içerisinde bulunan Keçicayırı yerleşiminde bulunduğunu belirtti.


Eskişehir için önemli keşif

  • Neolitik yaşam biçiminin "Bereketli Hilal" olarak adlandırılan bölgeden batıya ve oradan da Avrupa’ya yayılmasında önemli bir durak noktası olan Eskişehir'in tarihinin Yazılıkaya çevresinde tespit edilen bu buluntu ile biraz daha anlaşılır hale geldiğini belirten Polat, vadinin Alt Paleolitik Çağ’dan 250 bin ila 200 bin yıl öncesinden başlayarak sürekli yaşanılan bir yer olduğunun saptanmasının Eskişehir için çok önemli bir keşif olduğunu bildirdi.

2017 yılından itibaren disiplinler arası işbirliği ile gerçekleştirilen yüzey araştırmasında belgeleme çalışmaları yapıldığını söyleyen Polat, gerçekleştirdikleri tüm belgeleme çalışmalarının ve Yazılıkaya Midas Kale için oluşturdukları gezi güzergahının hazırladıkları www.midaskent.com isimli web sitesinde paylaşıldığını ifade etti.


Kapsamlı arkeolojik kazıların yapılması gerekiyor

Anadolu Üniversitesi Rektörlüğü Bilimsel Araştırma Projeleri kapsamında gerçekleştirilen araştırmanın önemli bir etabının da vadide bulunan eşsiz kaya anıtlarının korunması ve gelecek nesillere aktarılması amacıyla koruma önlem planının oluşturulması olduğunu belirten Tamsü Polat, eserlerin bozulmaları ve yapılabilecek koruma çalışmalarının tespiti için de Kültür ve Turizm Bakanlığı İstanbul Restorasyon Konservasyon Merkez ve Bölge Laboratuvarı Müdürlüğü uzmanlarının yerinde bizzat çalışmalar gerçekleştirdiğini kaydetti.

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Polat, yeni araştırmalar ile tarihsel süreci bilinenden çok daha erkene gittiği saptanan vadide yeni Phryg kült anıtlarının yanı sıra, Hellenistik, Roma ve Bizans dönemlerine ait yeni yerleşimler ve nekropolis (mezarlık) alanları da saptandığını bildirdi. Polat, özellikle yoğun yerleşim gören Yazılıkaya Midas Kale’de kapsamlı arkeolojik kazıların yapılması gerekliliğinin ortaya çıktığını söyledi.


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