Eskişehir'de Kadın Sağlığı Eğitimi Projesi ile 2 yılda 312 bin 883 kişiye kanser taraması yapıldı

Proje kapsamında, 87 bin 638 kadına mamografi ile meme kanseri taraması, 121 bin 116 kadına servikal kanser taraması ve 104 bin 129 kadına kolorektal kanser taraması yapılarak, 2 yılda toplam 312 bin 883 kişiye kanser taraması gerçekleştirildi.

"Kadınlarımızı bir araya getirmişken onların ihtiyaç duyabileceği birçok konuyu da onlara aktarmak ve onlarla paylaşma ihtiyacı hissettik. Şiddet nedir, kadına yönelik bir şiddet olduğunda nereye, nasıl başvurabilir, bunları anlatıyoruz. Bağımlılıkla ilgili süreçlerin nasıl geliştiği, böyle bir durumla karşılaştığında ne yapılması gerektiği anlatılıyor. Özellikle kadınlarımızı ilgilendiren normal doğum, anne sütünün yararları gibi birçok başlık bu eğitim çalışmasında ortaya konuldu."