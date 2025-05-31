Esnaf ve Sanatkârların genel kurul çağrıları ile emsal teşkil edecek karar: Resmi ilan statüsü getirildi

Bu önemli karara göre, Esnaf ve Sanatkârların genel kurul çağrılarının Basın İlan Kurumu aracılığıyla süreli yayınlarda yayımlatılmasına devam edilecek.





Esnaf, Sanatkârlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü, Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri’nin anasözleşmeleri uyarınca yapılan genel kurul çağrı ilanlarının süreli yayınlarda yayım zorunluluğu olmadığı yönündeki hukuki değerlendirmeleri içeren resmî yazıyı Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü’ne ileterek Kurumun görüşünü talep etti.





Talebi değerlendiren Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu tarafından bahsi geçen ilanların resmî ilan kapsamında olduğuna yönelik alınan karar Esnaf, Sanatkarlar ve Kooperatifçilik Genel Müdürlüğü’ne tebliğ edildi.





Genel Kuruldan oy birliğiyle geçti

Yönetim Kurulu, “bir ilanın resmî ilan sayılıp sayılmayacağına” ilişkin 195 sayılı Kanunun verdiği yetki doğrultusunda aldığı kararı, benzer durumlarda emsal teşkil etmesi için Genel Kurula sundu. İlan İşleri, Hukuk İşleri ve Mali İşler Komisyonlarının görüşlerinin alınmasının ardından Genel Kurul’da yapılan oylamada genel kurul çağrı ilanlarının resmî ilan olduğu konusunda prensip kararı alındı.





Karar Resmi Gazete’de yayımlandı

Kararın gerekçesinde, Kooperatifler Kanunu ile Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatiflerinin anasözleşmesinin ‘çağrının şekli’ başlıklı 28. maddesinde genel kurul çağrı ilanlarının nasıl yapılacağının düzenlenmiş olduğundan hareketle bu ilanların 195 sayılı Kanun ve Resmî İlan ve Reklam Yönetmeliğinde tarifi yapılan resmî ilanlar arasında yer aldığı belirtildi.





Bunun yanı sıra anılan ilanların resmî ilan yayımlama hakkına sahip gazete ve internet haber sitelerinin yer aldığı listedeki süreli yayınlarda Basın İlan Kurumu aracılığıyla yayımlatılmasının zorunlu olduğu ifade edildi.



