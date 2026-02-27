ESÖNDER iftarında vefa ve muhabbet rüzgârı: 'Biz büyük bir aileyiz'

Eyüpsultan’daki imam hatip okullarının mezunları, mensupları ve hocalarının aileleriyle birlikte katıldığı davet, Ramazan’ın manevi atmosferinde büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen iftar programına; Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Şule Pişkin, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Enes Hibe, Hareket Grubu Başkanı Zafer Şahinoğlu ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden çok sayıda davetli katıldı.

Gönüllü, mezun ve eğitim camiasının önemli isimlerinin bir araya geldiği gecede, “vefa”, “kardeşlik” ve “gelecek nesillere destek” temaları ön plana çıktı.

Ahmet Soytürk: Gönlümüze muhabbet kattınız

Programın ev sahipliğini üstlenen ESÖNDER Başkanı Ahmet Soytürk, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Soytürk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“ESÖNDER Aile İftarı’mıza teşrif ederek soframıza bereket, gönlümüze muhabbet kattınız. Ailemizin bir parçası olarak aramızda yer almanız bizler için büyük bir mutluluk.

Organizasyonun yürütülmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Daha nice etkinlikleri hep beraber gerçekleştirebilme duasıyla”

Gecenin en anlamlı yanlarından biri de Eyüpsultan’daki imam hatip camiasının; gönüllü, mezun, öğretmen, öğrenci ve velileriyle birlikte sergilediği güçlü dayanışma tablosu oldu.

Eski hatıraların tazelendiği, yeni projelerin istişare edildiği iftar programı; yapılan dualar ve samimi sohbetler eşliğinde geç saatlere kadar devam etti.

Program sonunda, ESÖNDER’in öğrencilere yönelik eğitim, rehberlik ve destek faaliyetlerinin artarak devam edeceği vurgulanırken; katılımcılar, böylesine anlamlı bir buluşmaya vesile olan başta ESÖNDER Başkanı Ahmet Soytürk ve yönetim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

