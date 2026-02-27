Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
ESÖNDER iftarında vefa ve muhabbet rüzgârı: 'Biz büyük bir aileyiz'

ESÖNDER iftarında vefa ve muhabbet rüzgârı: 'Biz büyük bir aileyiz'

10:0727/02/2026, Cuma
Yeni Şafak
Sonraki haber
ESÖNDER 'Aile İftarı' programı
ESÖNDER 'Aile İftarı' programı

ESÖNDER Eyüpsultan Önder İmam Hatipliler Derneği (ESÖNDER), geleneksel hale gelen “Aile İftarı” programıyla bu yıl da gönül köprüleri kurdu.

Eyüpsultan’daki imam hatip okullarının mezunları, mensupları ve hocalarının aileleriyle birlikte katıldığı davet, Ramazan’ın manevi atmosferinde büyük bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.

Yoğun bir katılımla gerçekleşen iftar programına; Ziraat Katılım Genel Müdürü Metin Özdemir, İstanbul İl Millî Eğitim Müdürlüğü İl Millî Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, İl Millî Eğitim Müdür Yardımcısı Şule Pişkin, ÖNDER İmam Hatipliler Derneği Genel Başkan Yardımcısı Enes Hibe, Hareket Grubu Başkanı Zafer Şahinoğlu ile kamu kurumları, sivil toplum kuruluşları ve özel sektörden çok sayıda davetli katıldı.

Gönüllü, mezun ve eğitim camiasının önemli isimlerinin bir araya geldiği gecede, “vefa”, “kardeşlik” ve “gelecek nesillere destek” temaları ön plana çıktı.

YouTube
ESÖNDER iftarında vefa ve muhabbet rüzgârı: 'Biz büyük bir aileyiz'
Hayat
27 Şubat, Cuma

Ahmet Soytürk: Gönlümüze muhabbet kattınız

Programın ev sahipliğini üstlenen ESÖNDER Başkanı Ahmet Soytürk, yaptığı konuşmada birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Soytürk, konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“ESÖNDER Aile İftarı’mıza teşrif ederek soframıza bereket, gönlümüze muhabbet kattınız. Ailemizin bir parçası olarak aramızda yer almanız bizler için büyük bir mutluluk.
Organizasyonun yürütülmesinde emeği geçen tüm arkadaşlara teşekkür ediyorum. Daha nice etkinlikleri hep beraber gerçekleştirebilme duasıyla”

Gecenin en anlamlı yanlarından biri de Eyüpsultan’daki imam hatip camiasının; gönüllü, mezun, öğretmen, öğrenci ve velileriyle birlikte sergilediği güçlü dayanışma tablosu oldu.

Eski hatıraların tazelendiği, yeni projelerin istişare edildiği iftar programı; yapılan dualar ve samimi sohbetler eşliğinde geç saatlere kadar devam etti.

Program sonunda, ESÖNDER’in öğrencilere yönelik eğitim, rehberlik ve destek faaliyetlerinin artarak devam edeceği vurgulanırken; katılımcılar, böylesine anlamlı bir buluşmaya vesile olan başta ESÖNDER Başkanı Ahmet Soytürk ve yönetim kurulu olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti.

YouTube
ESÖNDER iftarında vefa ve muhabbet rüzgârı: 'Biz büyük bir aileyiz'
Hayat
27 Şubat, Cuma

#ESÖNDER
#ÖNDER İmam Hatipliler Derneği
#ramazan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kullanıcılar giriş yapamıyor! WhatsApp Web bazı bölgelerde çöktü! 27 Şubat WhatApp erişim sorunu hakkında detaylar