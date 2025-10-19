Ev yapımı turşularla probiyotik şölen

Mevsim kışa dönüyor ve bu zamanlarda harika turşular kurmaya başlarız. Ülkemizde, hemen her şeyin turşusu binlerce yıldan beri yapılmaktadır. Araştırmalar, turşu yapımında kullanılan sirke ve tuzun eski çağlardan bu yana Anadolu ve Mezopotamya’da üretilip kullanıldığını gösteriyor. Buzdolabının icadından önce, besinleri tuz veya sirke ilave ederek korumak çok kullanılan bir yöntemdi. Zamanla bu bir saklama biçimini aştı ve lezzet katmanın bir yolu haline geldi. Evde sirke yapabilmek için şekerli bir meyveye ihtiyacımız var. Elma, üzüm gibi meyvelerin yanında alıçtan duta birçok yiyecekle sirke yapabilmemiz mümkün.

Sadece tuzlu suyla hazırlamak da mümkün

Eskiler “ana” diyorlar sirke mayasına. Eğer elimizde bir sirke mayası yoksa, yapabileceğimiz pratik bir ana var. Çocukluğumda annem, ananemden öğrendiği şekilde ekşi mayayla bir parça hamur mayalardı. Sonra bu mayalı hamuru yassılar ve bir yüzünü yağsız tavada pişirir, diğer yüzünü çiğ bırakarak, hazırladığı meyveli suya eklerdi. Meyveleri iyice temizlemek, çürükten arındırmak burada çok önemli. Bir başka detay da sirkenin ağzını bir bezle örtmek. Kapak kapatırsanız maya istenmeyen şekilde gelişecektir. Sirkemizi hazırladıktan sonra bir litre suya bir fincan ölçüsüyle turşumuza ekleyebiliriz. Çok fazla ilave edilmiş sirke, turşunun sirkeleşmesi anlamına gelir ki, bu da içindeki her şeyi eritecek demektir. Bu yüzden turşudaki tuzun oranı, sirkeden daha fazla olmalı. Hatta lahana turşusunda olduğu gibi, hiç sirke ilave etmeden sadece tuzlu suyla hazırlamak da mümkün. Turşuyu lezzetlendirmek için sarımsak, limon, yeşil biber gibi sebzelerle beraber defne yaprağı, kereviz tohumu, hardal tohumu, tane karabiber, taze dereotu ve maydanoz da kullanılabilir. Siz damak tadınıza göre istediğiniz her şeyi ekleyebilirsiniz. Ben dereotu, kereviz tohumu veya yaprağı ve maydanozun aromalarını çok yakıştırıyorum.

Yoğurt suyu turşunun probiyotik özelliğini artırıyor

Eğer turşularımıza, sirke yerine birkaç kaşık organik yoğurt suyu eklersek, bambaşka bir lezzet de elde etmiş oluruz. Yoğurt suyu, turşunun probiyotik özelliğini artıracaktır. Son zamanlarda çok meşhur olan kvass da böyle bir turşudur. Bunların dışında bir gün beklenip yenilen pişirilmiş turşular da var. Eğer hazırladığınız turşu fermente olana kadar beklemek istemiyorsanız, bir iki gün bekleyerek tüketebileceğiniz turşu tarifleri vermek istiyorum bugün. Bu yöntemler, istediğiniz tüm sebze meyveler için kullanılabilir. Hatta muzun bile turşusu yapılabilir. Sağlıklı, mutlu hafta sonları diliyorum.

Köz kırmızı biber turşusu

MALZEMELER:

7-8 adet kırmızı biber

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

Bir çay kaşığı tane hardal

Bir avuç kereviz yaprağı

5-6 diş sarımsak

1 litre su

YAPILIŞI:

Biberleri közleyelim ve çekirdeklerini çıkartalım. Suyu kaynatalım ve ocağı kapattıktan sonra 5-7 dakika bekleyip hafifçe soğutalım. Tuz ve sirkeyi ekleyip karıştıralım. Közlenip temizlenmiş biberleri, dilerseniz içini süzme peynirle doldurarak, dilerseniz olduğu gibi, bir kavanoza soyulmuş sarımsak, tane hardal ve defne yaprağı ekleyerek sıra sıra dizelim. En üste kereviz yapraklarını yerleştirelim. Suyu ekleyelim ve hiç hava kalmamasını sağlayalım. İsterseniz içine bir miktar zeytinyağı da ekleyebilirsiniz. İki gün sonra servise hazırdır. Afiyet olsun.

Pişmiş pancar turşusu

MALZEMELER:

2 adet kırmızı pancar

1 tatlı kaşığı tuz

2 yemek kaşığı sirke

Bir çay kaşığı tane karabiber

1 defne yaprağı

Bir avuç maydanoz

5-6 diş sarımsak

1 litre su

YAPILIŞI:

Pancarları soyalım ve bir parmak eninde dilimleyelim. Bir pişirme kâğıdı serdiğimiz tepsiye yerleştirelim ve 200 derce fırında 5-6 dakika pişirelim. Suyu kaynatalım ve ocağı kapattıktan sonra 5-7 dakika bekleyip hafifçe soğutalım. Suya tuzu ve sirkeyi ekleyip karıştıralım. Hafifçe yumuşamış pancarları, bir kavanoza soyulmuş sarımsak, karabiber ve defne yaprağı ekleyerek sıra sıra dizelim. En üste maydanozları yerleştirelim. Suyu ekleyelim ve hiç hava kalmamasını sağlayalım. İki gün sonra turşumuz hazırdır. Afiyet olsun.







