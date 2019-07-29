Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi

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Kızları dağa kaçıran teröristler drone'lu takip ile yakalandı

Van'da, terör örgütü PKK'ya katılmak için yola çıkan 4 kişi ile bu kişileri kırsala götüren 2 işbirlikçi, güvenlik güçleri tarafından hava destekli operasyonla yakalandı. Operasyon anı ise drone kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.