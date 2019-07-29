Hayat Evgeny Grinko Balıkesirde konser verdi
KÜLTÜR SANAT

Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi

Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi.

Haber Merkezi AA
Evgeny Grinko
Evgeny Grinko

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.

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