Evgeny Grinko Balıkesir'de konser verdi

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinin Açık Hava Tiyatrosu'ndaki konserde Rus müzisyen, piyanist Evgeny Grinko, gitar, davul ve piyano performansıyla izleyicilerden tam not aldı. Yaklaşık 2 bin kişinin izlediği Grinko, uzun süre alkışlandı.
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