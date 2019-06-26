Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Evini müzeye çevirdi
KÜLTÜR SANAT

Evini müzeye çevirdi

Evini müzeye çevirdi

Bursa’nın Keles ilçesinde bir vatandaş, evini geçmiş dönemde kullanılan eşya ve kıyafetlerle donatarak adeta müzeye çevirdi.

Haber Merkezi IHA
Abdullah Öz’ün evi adeta geçmişe ışık tutuyor.
IHA
Abdullah Öz’ün evi adeta geçmişe ışık tutuyor.
IHA
IHA

Bursa’nın Keles ilçesi Baraklı Mahallesi’nde yaşayan Abdullah Öz’ün evi adeta geçmişe ışık tutuyor. 55 yaşındaki Abdullah Öz, geçmişte kullanılan eşyalara merak saldı. 10 yıldır Baraklı ve çevre mahallelerden edindiği eşya ve araç-gereçleri evi ve müştemilatında sergiliyor.

70 yıla kadar geçmişe dayanan eşyalar görenleri de yıllar sonrasına götürüyor. Tulum, ayran yayığı, ütü, kaset çalar, tarım aletlerinin yanı sıra kıyafetlerde görenleri geçmişle yolculuğa çıkartıyor.
Yıllar geçtikçe geçmişe özlem duyduğunu ve eski eşyaların değerini daha yakından hissettiğini kaydeden Abdullah Öz, “Yıllardır gerek kendi mahallemde, gerekse civar bölgelerde gördüğüm eşyaları toplamaya çalıştım. Evimin en güzel yerinde sergileyerek hem özlemimi gideriyorum, hem de misafirlere gösteriyorum. Geçmişimizi unutmamalıyız. Eve gelen gençlerin birçoğu eskiden kullanılan eşyaları bilmiyor. Onları tanımaları ve geçmişte atalarının ne şartlarda yaşadıklarını öğrenmeleri lazım. Elimde olmayan eşyaları edinmeye devam edeceğim. Benim için değerleri çok yüksek” dedi.

19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

19 sanığa ağırlaştırılmış müebbet

Kara Harp Okulu darbe girişimi davasında karar çıktı.
WhatsApp milli güvenlik sorunu

WhatsApp milli güvenlik sorunu

Güvenlik güçleri telsizi neredeyse tamamen bıraktı.
Kura çekimi başladı

Kura çekimi başladı

İstanbul için 318 bin kişi başvuruda bulunmuştu.
Rüşvet:<br>Yüzyılın Anlaşması

Rüşvet:
Yüzyılın Anlaşması

​Meşal; planın zehirli olduğunu söyledi.
18 dakikalık gizem

18 dakikalık gizem

Şule Çet davasında saat detayı ortaya çıktı.
Veda etti

Veda etti

​Fenerbahçe'de Mehmet Topal ile yollar ayrıldı.
Rekor kira!

Rekor kira!

9 metrekare için haftalık 8 bin 890 TL teklif edildi.
Katliam gibi kaza

Katliam gibi kaza

​Göçmenleri taşıyan araçta 11 kişi hayatını kaybetti.

Rüya uçak<br>için öne çıkan isim

Rüya uçak
için öne çıkan isim

​1 gün içerisinde yaklaşık 130 bin kişi oy kullandı.

Aşırı sıcak uyarısı

Aşırı sıcak uyarısı

Sıcaklıklar yurdun büyük bir bölümünü etkileyecek.
Katliam yok<br>yenileme var

Katliam yok
yenileme var

​Sosyal medyadaki iddialara bakanlıktan yalanlama.
Resmi Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'de yayımlandı

​Askerlik 6 aya düştü, sürekli bedelli askerlik geldi.
Millete<br> küsmek olmaz

Millete
küsmek olmaz

Erdoğan İstanbul seçimi sonuçlarını değerlendirdi.
Irkçı salgın

Irkçı salgın

CHP, Suriyeli düşmanlığını artırıyor.
Tek başına direniyorlar

Tek başına direniyorlar

ABD öncülüğünde Bahreyn'de işgal toplantısı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.