Ezhel'e uyuşturucu kullanmaktan 1 yıl 8 ay hapis cezası verildi

İstanbul Anadolu 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen davaya tutuksuz sanık Ercan İpekçioğlu ve Avukatı Fuat Ekin katıldı. İpekçioğlu'nun annesi Ulya Turgut da duruşmayı izledi. İpekçioğlu, kimlik tespiti sırasında aylık gelirinin de 100 bin lira olduğunu söyledi. Kimlik tespitinin ardından savunmasını yapan İpekçioğlu, Uyuşturucu madde kullanmadığını söyledi.

Hakim Rana Yazlık'ın kanında uyuşturucu madde tespiti yapıldığını hatırlatması üzerine İpekçioğlu, "Çok sık yurt dışına gidiyorum. Avrupa'da bulunduğum ortamlarda, stüdyoda kullanan şahıslardan dolayı uyuşturucuya maruz kalmış olabilirim. Ben uyuşturucu kullanmadım" dedi. Evindeki aramalarda da uyuşturucu bulunmadığını söyleyen İpekçioğlu, suçlamaları kabul etmediğini belirtti.

İpekçioğlu'nun Avukatı Fuat Ekin, Hollanda'da esrarın serbest olduğunu belirterek, müvekkilinin buradaki kafelerdeki müşterilerin kullandığı esrarın dumanına maruz kaldığını, kanında bu nedenle çok düşük miktarda uyuşturucu tespiti yapıldığını söyledi. Avukat Ekin, müvekkilinin uyuşturucu madde bulundurmadığını ve kullanmadığını söyledi.

Mahkeme, Sercan İpekçioğlu'nu "Uyuşturucu madde" kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi. Mahkeme, cezayı 5 yıl süre ile erteledi.

İki davadan da beraat etmişti

İpekçioğlu hakkında daha önce de şarkılarında kullandığı sözler ve görseller nedeniyle "Uyuşturucu madde kullanımını özendirme" suçundan iki ayrı dava açılmış, her iki dava da beraat ile sonuçlanmıştı.

Duruşma çıkışı gazetecilere kısa bir açıklama yapan İpekçioğlu, bu nedenle birçok kez ifade verdiğini belirterek, "Umarım bir an önce biter. Ben müziğimi yapmak istiyorum" dedi. İpekçioğlu adalete güvendiğini söyledi.

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İddianameden

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Sercan İpekçioğlu hakkında, "Uyuşturucu madde kullanılmasını özendirme" suçundan soruşturma yürütüldüğü, soruşturma kapsamında vücudundan alınan kan örneğinde uyuşturucu madde kullandığının tespit edildiği belirtiliyordu. İddianamede, İpekçioğlu'nun, "Uyuşturucu madde kullanmak" suçundan 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası istemiyle cezalandırılması isteniyordu.

HAYAT Ezhel'e uyuşturucu soruşturması

FOTOĞRAF 7 Antalya'nın Manavgat ilçesi Gebece Köyü’nde dünyaya geldikten bir ay sonra evinde çıkan yangında yüzü yanan Uğur Acar, 21 Ocak 2012'de Akdeniz Üniversitesi Hastanesi'nde 12 saat süren operasyonla Türkiye'nin ilk yüz nakli olan hastası oldu. Tüm dünya tarafından izlenen ameliyatla yeni yüzüne kavuşan Uğur Acar, 7,5 yılın sonunda yüz mimiklerinin yerine oturduğunu, bakışlarının mana kazandığını, donuk ve ifadesiz bakmadığını söyledi. Acar, Ağız ve göz çevremde en küçük kasılma yok. Öyle ki bazen yüzüme sinek konuyor ve cildimde kaşınma oluyor, bu da beni mutlu ediyor, çok farklı bir duygu, yaşamayan bilemez dedi. Nakilden önce hiç sosyal hayatı olmadığını, neredeyse evin dışına çıkamadığını ifade eden Acar, O yıllarda arkadaş bulmakta dahi zorlanıyor, kimsenin yüzüne bakamıyordum. İnsanlarla göz göze gelmekten çekiniyordum. Artık üniversitede çalışıyorum, arkadaşlarım var. Çocuklarla konuşuyorum. Bu da beni mutlu ediyor dedi. Türkiye'nin ilk yüz nakilli hastası olarak 7.5 yılı geride bıraktığını, nakilden sonra 4 kez estetik operasyon geçirdiğini söyleyen Acar, 4 ay önce yapılan son ameliyattan sonra estetiğin etkisini görmeye başladığını söyledi. Uğur Acar, Her operasyonun etkisini gösterebilmesi için zaman geçmesi gerekiyor. 2 ya da 4 ay beklemek gerekiyor. Benim için geride kalan yılların hiç önemi yok. Yüz nakli operasyonundan sonra en güzel yılların beni beklediğini biliyordum. Yüz nakli olmaya karar verdiğimde bundan emindim. Sonuçtan mutlu olacağımı biliyordum. Şu anda da mutlu ve huzurluyum. Hocalarıma teşekkür ediyorum. Kesin olmamakla beraber bir kırışıklık giderme operasyonu daha yapılabilir, bu da hocalarımın kararı ile uygun görürlerse yaz sonunda bir kez daha estetik ameliyat olabilirim diye konuştu. Çok mutlu olduğunu ve yaşamayı sevdiğini söyleyen Acar, motosiklet kullanmayı çok sevdiğini belirtti. Acar, Motoru severim ama hız yapmayı kesinlikle sevmem. Motosiklet hastası değilim. Motor kullanmayı iyi bilirim fakat sürekli motosiklet kullanıcısı değilim. Motoru yeri ve zamanı gelince kullanırım dedi. Sosyal projelerde yer almaktan mutluluk duyduğunu, organ ve doku bağışı için oluşturulan projelerde yer aldığını aktaran Uğur Acar, Organ ve doku bağışı yapmaları için insanların bilinçlenmesinde katkım olunca kendime güvenim artıyor. İnsanlar beni görünce, tanıyınca organ bağışına bakışları değişiyor, herkesi organ ve doku bağışına çağırıyorum dedi. . . Türkiye'de ilk yüz nakli olmuştu: Yüzüme sinek konunca mutlu oluyorum Türkiye'nin ilk yüz nakli olan hastası Uğur Acar, özlemle beklediği güzel yılları yaşamaya başladığını söyledi. Yüzüne sinek konsa hissettiğini söyleyen Acar (26), "Yüzüme sinek konuyor ve cildimde kaşınma oluyor, bu da beni mutlu ediyor, çok farklı bir duygu, yaşamayan bilemez" dedi. BiP'te paylaş

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