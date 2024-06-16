Ezine peyniri için yapay zekâ kullanılacak

Coğrafi işareti Avrupa Birliğinden tescilli ilk Türk peynir çeşidi olan Ezine peynirinin gerçeğini sahtesinden ve hatalı ürünlerden ayıracak yazılım geliştirildi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu başkanlığında yapay zeka destekli proje hayata geçirildi. TÜBİTAK’ın desteklediği “Coğrafi İşaretli Ürünlerde Coğrafi İşaret İhlali ve Hileli Standart Dışı Ürün Tespiti İçin Akıllı Takip Yazılımı Geliştirilmesi Projesi” için Türk Patent ve Marka Kurumundan patent alındı. Dr. Öğretim Üyesi Enis Arslan’ın yürüttüğü ve Dr. Öğretim Üyesi Dilvin İpek’in araştırmacı olarak yer aldığı proje için üniversite bünyesinde analiz merkezi kurulacak. Süt toplama merkezlerinden üretime kadar uzanan süreçte sistemin ve prosesin kontrolünü sağlayan sistem Ezine peynirinin korunmasına katkıda bulunacak ve uluslararası marka değerini artıracak.

Dünyanın en iyi restoranı seçildi

Şişecam'ın global tasarım markası Nude'un sponsorluğunda "The World's 50 Best Restaurants" ödül töreni ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirildi. Dünyanın en iyi 50 restoranı ödül törenine ünlü restoran işletmecileri, şefleri ve barmenleri katıldı. İspanya'nın Barcelona şehrindeki Şef Oriol Castro, Eduard Xatruch ve Mateu Casanas'ın sahibi olduğu "Disfrutar" dünyanın en iyi restoranı seçildi. Stem Zero, Pure, Big Top, Savage cam kadeh ve bardak koleksiyonların sergilendiği ve ünlü miksolojist Greg Best'in Nude için hazırladığı Savage ve Big Top koleksiyonlarında kokteyl servis edildiği organizasyonda “yalın güzeldir” felsefesi ile uluslararası tasarımcıların koleksiyonları bir araya getirildi.

Biberin acılık geni susturuldu

İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü (İYTE) Bitki Bilimi ve Teknolojisi Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde biberde acılığa neden olan "genin susturulması"na yönelik çalışma başlatıldı. Bilim adamlarımız geleneksel yetiştirme tekniklerine kıyasla daha hızlı ve etkili bir yöntem olarak kabul edilen gen düzenleme yöntemi CRISPR/Cas9 kullanacak. Prof. Dr. Sami Doğanlar danışmanlığında yürütülen çalışmalar yaklaşık 3 yıl devam etti. TÜBİTAK tarafından da desteklenen proje ile biberdeki acılığı susturup diğer aromatik özellikleri koruyup yeni bir tatlı biber çeşidi oluşturmak hedeflendi. Çalışmalarda biberde ısıdan sorumlu "Pun1" geninin genomu yeniden düzenlenerek ürünün acılık özelliği yok edildi. Acı olan biberin bütün aroma, agronomik ve verim özellikleri muhafaza edilerek tatlı hale getirilmeye çalışıldı. Bu bitkilerin tohum vermesi bekleniyor. Yeni bir çağ açan biber ıslah projesi başarılı olması durumunda Türkiye'nin biber endüstrisinde daha da önemli bir konuma ulaşılabilecek.

Yeni çöpçü balık türü keşfedildi

Balık çeşitliliğini araştıran akademisyenlerimiz çöpçü balığın yeni türünü tanımlayıp dünya literatürüne kazandırdı. Çöpçü balıkların Ege ve Akdeniz Bölgesi’nde morfolojik-moleküler revizyonu, yayılış alanları ve korunma durumları hakkında birlikte çalışan Doç. Dr. Salim Serkan Güçlü (Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi), Prof. Dr. Davut Turan (Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi), Doç. Dr. Gökhan Kalaycı ve Doç. Dr. Sadi Aksu (Eskişehir Osmangazi Üniversitesi) Balıkesir’in Havran ve Karınca derelerinde keşfettikleri balığa dünya balık faunasına büyük katkılar sunan İsviçreli Bilim İnsanı Dr. Maurice Kottelat’a atfen “Oxynoemacheilus kottelati” ismini verdiler. Böylece 37’si ülkemizde olan çöpçü balık sayısı 49’a ulaştı.

Antep’te ‘Haydi Sofraya’

Gaziantep’te Büyükşehir Belediyesi tarafından açılan “Haydi Sofraya” restoranı yoğun ilgi görünce 4 yeni şube açılması kararlaştırıldı. Her gün değişen menü, çorba, ana yemek, pilav ve yoğurt gibi yan ürünlerle 40 liradan hizmet veren restoran Hasan Celal Güzel Millet Bahçesi’nden sonra Gaziantep Üniversitesi civarı, Küsget, Düztepe ve Gazikent bölgesinde de hizmet verecek.

Bronz Effie ödülü aldı

Bu sene Bronz Effie ödülüne restoran kategorisinde McDonald’s Türkiye layık görüldü. “Big Tasty” için TBWA Ajans işbirliği ile hazırlanan reklam kampanyası firmaya ödül getirdi. Bu uluslararası başarı, müşteri memnuniyeti odaklı kampanyanın bir sonucu ve müşteriyle etkili iletişimin ve yenilikçi pazarlama stratejilerinin bir yansıması olarak değerlendirildi.

Askıda dondurma köyde

Nevşehir’in Avanos ilçesinde 10 yıldır dondurma imalathanesi işleten Ferdi Çoban herkesin dondurma yemesi ve özellikle çocukların mutlu olması için askıda dondurma uygulaması başlatmış. Son iki ayda gezdiği köylerde 1500’ün üzerinde çocuğa ikramda bulunan Çoban, Niğde’de bir fırında askıda ekmek uygulamasını görünce ondan esinlenerek bu uygulamayı başlatmış.

Ünlü şefin özel kavurma tarifi

Türkiye’nin ünlü kebap ustası şef Mehmet Keskin'in Perran Ocakbaşı mutfağından bayrama özel gün kurusu kayısılı ve kestane mantarlı kavurma tarifi...

Davet sofralarına bambaşka bir lezzet katacak bu özel tarifin içerisinde kullanılacak malzemeler arasında kırmızı et, kuyruk yağı, kara biber, tuz, beyaz kuru soğan, kestane mantarı ve gün kurusu kayısı yer alıyor. Ayrıntılarını bizimle paylaşan şefin önerdiği kavurma yemeği şimdiden afiyet olsun.

MALZEMELER:

2 kilogram kırmızı et

250 gram kuyruk yağı

3 gram tane karabiber

20 gram tuz

100 gram beyaz kuru soğan

200 ml su

500 gram kestane mantarı

100 gram gün kurusu kayısı

YAPILIŞI:

Kuyruk yağı mikser yardımı ile iyice çekilir ve kıyma kıvamına getirilir. Çelik bir tencere içerisinde kavruluncaya kadar pişirilir. Bu sırada beyaz kuru soğan küp küp doğranır. Doğranan soğanlar, kavrulmuş kuyruk yağının içerisine atılır ve karamelize olana kadar pirişirilir. Önceden temizlenip doğranmış kestane mantarı ve kuşbaşı olarak kesilmiş kırmızı et birlikte, tencereye ilave edilir. Tenceredeki kuyruk yağı, soğanlar, mantar ve kırmızı et birlikte 10 dakika boyunca tekrar kavrulur. Sonra üzerine 1 su bardağı su eklenir. Tuz, kararbiber ve gün kurusu kayısı da ilave edilerek 2 saat boyunca kısık ateşte pişmeye bırakılır.







