Ezine peyniri için yapay zekâ kullanılacak

Şişecam'ın global tasarım markası Nude'un sponsorluğunda "The World's 50 Best Restaurants" ödül töreni ABD'nin Las Vegas şehrinde gerçekleştirildi. Dünyanın en iyi 50 restoranı ödül törenine ünlü restoran işletmecileri, şefleri ve barmenleri katıldı. İspanya'nın Barcelona şehrindeki Şef Oriol Castro, Eduard Xatruch ve Mateu Casanas'ın sahibi olduğu "Disfrutar" dünyanın en iyi restoranı seçildi. Stem Zero, Pure, Big Top, Savage cam kadeh ve bardak koleksiyonların sergilendiği ve ünlü miksolojist Greg Best'in Nude için hazırladığı Savage ve Big Top koleksiyonlarında kokteyl servis edildiği organizasyonda “yalın güzeldir” felsefesi ile uluslararası tasarımcıların koleksiyonları bir araya getirildi.