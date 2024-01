Faruk Hoca uğurlandı

1952’de Trabzon’da doğan Faruk Beşer, İmam Hatip okulundan sonra Erzurum İslamî İlimler Fakültesi’nden mezun oldu. Aynı fakültede İslam Hukuku dalında “İslam’da Sosyal Güvenlik” adlı teziyle doktor unvanı aldı. Bu arada Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı olarak 8 yıl muhtelif görevlerde bulundu. Sakarya Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nde öğretim üyesi olarak çalışmalarını sürdürdü. 1995’te doçent, 2000 yılında profesör oldu. Malezya Milletlerarası İslam Üniversitesi, Amerika University of Pittsburgh, Dubai Faculty of Islamic and Arabic Studies gibi üniversitelerde hocalık yaptı. Marmara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi’nden emekli olan Beşer, 4 çocuk babasıdır. 35 kitabı olan yazarın kitaplarından bazıları ise şunlar: İslam’da Sosyal Güvenlik, Sosyal İslam, İslam’da Kadının Çalışması, Zenginlik ve Fakirlik Kavramları, Din, Demokrasi ve Hayat, Hanımlara Özel İlmihal, Güncel Meseleler Dinî Çözümler, Fetvalarla Çağdaş Hayat, Düşünerek İnanmak.