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Hayat

Fatih Duman’dan öykü kitabı: Meczup

04:00 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 02:23 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Yazar Fatih Duman, ilk öyküsünü yayınladı. Duman, Nesil Yayınları etiketiyle çıkan “Meczup”u şöyle anlatıyor: “Nereye gidersem gideyim yanımda kendimi de götürmek zorunda olmak ne kadar kötü. Bunca gidişimin sebebi kendimden kaçacak bir yer bulmak aslında. Bir çare aramak. Ama olmuyor, insan derdinden kaçsa kendinden kaçamıyor. Belki de bunun tek çaresi aklından kaçmak. Kendinden kaçmak için aklını kaybetmek gerekiyor galiba. Ama bir de gitmeyen, terk etmeyen ve hep bekleyenler var. İşte onlar gitmelerin de ayrılığın da ve hatta ölümün de sevdayı bitirmediğini biliyorlar.”



#Aktüel
#Edebiyat
#Kitap
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