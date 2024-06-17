ENKA Sanat yaz sezonunu açıyor

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda 04 Eylül’e kadar devam edecek programda konser, tiyatro, müzikal gibi gösteriler yer alıyor. Etkinlik, 27 Haziran’da Sertab Erener ve Emre Kula’nın konseriyle başlayacak. Kaan Sekban “Tek Kişilik Gösteri” ile 1 Temmuz’da, Kenan Doğulu “İhtimaller” konseriyle 8 Temmuz’da ENKA Açık Hava Tiyatrosu’na konuk olacak. “Şakalı Akustik” ile Koray Candemir ve Harun Tekin 24 Temmuz’da hayranlarıyla buluşacak. ENKA Açık Hava Sineması 1-28 Ağustos’ta dram, komedi, korku, animasyon gibi farklı türlerde hem yerli hem yabancı yapımları izleyicilerle buluşturacak. Detaylı bilgi için ENKA Sanat’ın web sitesi incelenebilir.
Arşiv.
#ENKA
#Tiyatro
#Aktüel
1 saat önce