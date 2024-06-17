ENKA Sanat yaz sezonunu açıyor

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı atölyelerden; Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde 'Mekke' ve 'Medine' nin kuşbakışı görünümlerinin dönemsel olarak resmedildiği iki tarihi tablo restore ediliyor. Tarihi belge önemi taşıdığı aktarılan, yağlı boya tekniğiyle hazırlanan ve 19.yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen tablolar hakkında bilgi veren Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "6 aydır bu eserlerimizin restorasyonları sürmektedir. 2 ay gibi bir süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz." dedi. Kocaman, " Bu tablolar Mukaddes Emanetler envanterinde olmalarından dolayı ayrı bir önem taşımakta." dedi.