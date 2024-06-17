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ENKA Sanat yaz sezonunu açıyor

ENKA Sanat’ın yaz sezonunu 27 Haziran’da başlıyor.

04:00 - 17/06/2024 Pazartesi
Güncelleme: 01:56 - 17/06/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

ENKA Açıkhava Tiyatrosu’nda 04 Eylül’e kadar devam edecek programda konser, tiyatro, müzikal gibi gösteriler yer alıyor. Etkinlik, 27 Haziran’da Sertab Erener ve Emre Kula’nın konseriyle başlayacak. Kaan Sekban “Tek Kişilik Gösteri” ile 1 Temmuz’da, Kenan Doğulu “İhtimaller” konseriyle 8 Temmuz’da ENKA Açık Hava Tiyatrosu’na konuk olacak. “Şakalı Akustik” ile Koray Candemir ve Harun Tekin 24 Temmuz’da hayranlarıyla buluşacak. ENKA Açık Hava Sineması 1-28 Ağustos’ta dram, komedi, korku, animasyon gibi farklı türlerde hem yerli hem yabancı yapımları izleyicilerle buluşturacak. Detaylı bilgi için ENKA Sanat’ın web sitesi incelenebilir.


Mekke ve Medine'yi resmeden tablolar Topkapı Sarayı'nda restore ediliyor: Çok nadir olarak görülen eseler

Milli Saraylar Başkanlığı'na bağlı atölyelerden; Tablo Restorasyon ve Konservasyon Atölyesi'nde 'Mekke' ve 'Medine' nin kuşbakışı görünümlerinin dönemsel olarak resmedildiği iki tarihi tablo restore ediliyor. Tarihi belge önemi taşıdığı aktarılan, yağlı boya tekniğiyle hazırlanan ve 19.yüzyıl başlarında yapıldığı düşünülen tablolar hakkında bilgi veren Milli Saraylar Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, "6 aydır bu eserlerimizin restorasyonları sürmektedir. 2 ay gibi bir süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz." dedi. Kocaman, " Bu tablolar Mukaddes Emanetler envanterinde olmalarından dolayı ayrı bir önem taşımakta." dedi.


#ENKA
#Tiyatro
#Aktüel
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