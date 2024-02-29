Fatih'in zekasını izleyeceğiz

Fatih Sultan Mehmed’in hayatını ele alan “Mehmed: Fetihler Sultanı” dizisi, TRT 1’de ekran yolculuğuna başladı. Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen ilk bölüm izlemesine Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun’un yanı sıra dizinin oyuncuları ve teknik ekibi katıldı. Gösterim öncesi dizi ekibi ve TRT yetkilileri Fatih Sultan Mehmed Han’ın türbesine giderek, Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti.





GERÇEK BİR HAREM HİKÂYESİ

Mehmed Fetihler Sultanı dizisinin diğer tarih dizilerinden farkını senaristlerinden Ozan Bodur anlattı. Yeni Şafak’a konuşan Bodur, yedi aylık hazırlık aşamasında birçok kaynak taradıklarını belirterek şunları aktardı: “Bazı dönem işlerinde milletimizin gönlünde açılan yaralar olmuştu. Biz bu yaraları da tamir eden, işin aslının ne olduğunu gösteren bir yapımla seyircinin karşısına çıkıyoruz. Seyirci burada çok farklı bir harem hayatı göreceği gibi, sadece Yeniçeri Ocağı’nın değil Akıncı Ocağı’nın da nasıl çalıştığını yakından takip etme şansı bulacak. Her şeyden önce Fatih Sultan Mehmed Han’ın neden Osmanlı Devleti’nin en büyük imparatorlarından biri olduğunu hem eğitim hem adalet hem yönetim açısından net bir şekilde görecek. Eline kılıç alıp sürekli saldıran veya hayatı haremde geçen bir padişahtan ziyade, akıl oyunlarını kuran, zekasıyla problemleri çözen, Venedikli tarihçiler ve devlet adamları tarafından büyük kartal olarak isimlendirilen Fatih’in neden bu unvanı aldığını öğrenmiş olacak.”





İNSAN KALMAYI ÖĞRENDİM

Zağanos Paşa karakterini canlandıran oyuncu Albayrak da canlandırdığı karakterden öğrendiklerini şu ifadelerle anlattı: “Zağanos Paşa güvenilir, sağlam ve delikanlı bir adam. Karakterini bozmadan o saltanat hayatı içinde kalabilen nadir karakterlerden biri. Bana dürüst, vefalı ve insan kalmayı, Sadece çıkarına değil, hakikate hizmet eden insanlardan olmayı öğretti. Bu yüzden ben hep o meseleyi, Gazze’yi ve Filistin’i anlatacağım. Konuyu hep oraya bağlayacağım. O dönemin delikanlı adamları olabilseydik, Gazze’de bu kadar acılar yaşanmazdı.”

Fatih'in annesini oynayan Açelya Akkoyunlu ise, Hüma Hatun’un naif ve şefkatli bir gücü olduğunu belirterek, “Güç her zaman yıkıcı olmaz, yapıcı da olur. Hüma şefkatli ve kapsayıcı bir güçtü. Aslında herkesi çok seviyor, ama tabii Fatih onun cevheri. Tarihin olağan akışında senaryo ekibi o kadar güzel çalışmış ki, biz gerçekten o tarihin içindeydik” dedi.





Aklında tek bir düş vardı

Yapımcılığını Eyüp Gökhan Özekin’in, yönetmenliğini Şafak Bal’ın üstlendiği dizinin oyuncu kadrosunda ayrıca Serkan Çayoğlu, Selim Bayraktar, Fikret Kuşkan, Tuba Ünsal, Kenan Çoban, Bülent Alkış, Seçkin Özdemir ve Esila Umut gibi isimler yer alıyor. Dizinin birinci bölümünde Şehzade Alaaddin'in beklenmedik ölümüyle sarsılan Murad Han, Bursa'ya çekilir. Yerine oğlu Şehzade Mehmed geçer. Tahta çıkan Sultan Mehmed, ilk büyük mücadelesini Bizans'a sığınan ve destek alan Orhan'a karşı verecektir. Sultan Mehmed'in aklında bir düş vardır: Konstantiniyye'yi fethetmek.





İlk bölüm 30 gün sürdü

TRT Genel Müdürü Mehmet Zahid Sobacı, dizinin hazırlık sürecini şu şekilde anlattı: “Dizimizin ilk bölümü için Mısır’ın en önemli platolarından biri olan Noor Cinema City’de günlerce çekim yaptık. Dizimizde önemli bir karakteri ifade eden Eyüp el-Ensari için Hollywood yıldızı Gassan’ı kamera karşısına geçirdik. Sadece ilk bölümünü çekmek 30 gün sürdü. 20 binden fazla kostüm üretildi. İstanbul’un fethini yeniden canlandırmak için 50 tane Osmanlı şahi topu, 50 tane Macar topu, 50 tane gemi topu üretildi. 500 kişilik dev bir sanat ekibi dekorları inşa etti.”



