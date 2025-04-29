Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Hayat
Aktüel
Fenomen Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu

Fenomen Mükremin Gezgin'in cezası belli oldu

15:3029/04/2025, Salı
DHA
Sonraki haber
Mükremin Gezgin
Mükremin Gezgin

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında fenomen Mükremin Gezgin, gözaltına alındı. Gezgin, sosyal medya hesaplarından paylaştığı video nedeniyle 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezasına çarptırıldı.

Fenomen Mükremin Gezgin, erkek çocuklarına "Ben kadınım değil mi?" diye sorduğu görüntüleri sosyal medya hesaplarından paylaştı.


Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocukların yer aldığı video paylaşımı sonrası Gezgin hakkında 'Hayasızca hareketler' ve 'Müstehcenlik' suçlarından suç duyurusunda bulundu.



Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyusunda bulunmuştu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara'da gözaltına alınan Mükremin Gezgin, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.


Gezgin hakkında çıkarıldığı mahkemece 'Müstehcenlik' suçundan ev hapsi cezası verildi.


#Mükremin Gezgin
#Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı
#Ceza
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Vergi ve SGK borçları için yapılandırma gelecek mi? Vergi affı düzenlemesinde son durum