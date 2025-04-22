Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

Üç yıla kadar hapis talebi

Üç yıla kadar hapis talebi

Kütahyalı hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.

Savcılık ifadesinde ise herhangi bir yetkiliden bilgi almadığını, "kendi gözlemiyle" böyle bir iddiada bulunduğunu ifade etmişti.