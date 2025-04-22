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Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

Rasim Ozan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu

15:2222/04/2025, Salı
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Sosyal medyada CHP'ye kayyum atanacağı iddiası nedeniyle hakkında 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan soruşturma başlatılan gazeteci Rasim Ozan Kütahyalı, gözaltına alındıktan sonra koşullu serbest bırakılmıştı. Hakkında iddianame hazırlanan Kütahyalı için istenen ceza belli oldu.

Sosyal medyada CHP'ye kayyum atanacağı iddiasında bulunup hakkında başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rasim Ozan Kütahyalı, adli kontrol ve yurt dışı çıkış yasağı kararı alınarak serbest bırakılmıştı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Kütahyalı hakkındaki iddianameyi tamamladı.


Üç yıla kadar hapis talebi

Kütahyalı hakkında bir yıldan 3 yıla kadar hapis cezası istendi.


Ne olmuştu?

Kütahyalı, sosyal medya hesbaından CHP'ye kayyum atanacağını öne sürmüştü.


Savcılık ifadesinde ise herhangi bir yetkiliden bilgi almadığını, "kendi gözlemiyle" böyle bir iddiada bulunduğunu ifade etmişti.


Kütahyalı, ifadesinde "Şehvet ve heyecanla paylaşım yaptım." demişti.



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