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Ferdi Tayfur bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor

Ferdi Tayfur bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor

12:054/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ferdi Tayfur'un cenazesi dün İstanbul'a getirildi.
Ferdi Tayfur'un cenazesi dün İstanbul'a getirildi.

Arabesk müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un vefatı Türkiye'nin dört bir yanındaki sevenlerini derinden üzdü. Seslendirdiği birçok şarkıyla hayranlarının hatıralarında izler bırakan sanatçı bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor.

Türkiye'de arabesk müzik denince adı en önde gelenlerden oldu. Sesi ve tarzıyla müzik dünyasına damgasını vurdu. Şarkıları kimi zaman sevenlere tercüman oldu. Kimi zaman ise söylenmek istenenler onun sözleriyle muhatabına aktarıldı.


Onu bir kez olsun görmek için bazen yüz binler konserlerine koştu. Ulaşamayan sayısız hayranı ise filmlerine akın etti. Ferdi Tayfur'un tavrına, duygusuna ve şarkılarına hayran olan milyonlar artık, hayatlarındaki bir parçayı hatıralarına gömmeye hazırlanıyor.


YouTube
Ferdi Tayfur bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor
Hayat / Aktüel
04 Ocak, Cumartesi

İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde

Türk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı için Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenleniyor.



Ferdi Tayfur'un cenazesi Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde ikindi vakti kılınacak namazın ardından, Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


YouTube
Ferdi Tayfur bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor
Hayat / Aktüel
04 Ocak, Cumartesi

#Ferdi Tayfur
#İstanbul
#Arabesk Müzik

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