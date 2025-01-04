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Elveda emmoğlu: Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Elveda emmoğlu: Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

12:054/01/2025, Cumartesi
G: 4/01/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Ferdi Tayfur'un cenazesi dün İstanbul'a getirildi.
Ferdi Tayfur'un cenazesi dün İstanbul'a getirildi.

Arabesk müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un vefatı Türkiye'nin dört bir yanındaki sevenlerini derinden üzdü. Seslendirdiği birçok şarkıyla hayranlarının hatıralarında izler bırakan sanatçı bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Tayfur'un cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze namazına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Türkiye'de arabesk müzik denince adı en önde gelenlerden oldu. Sesi ve tarzıyla müzik dünyasına damgasını vurdu. Şarkıları kimi zaman sevenlere tercüman oldu. Kimi zaman ise söylenmek istenenler onun sözleriyle muhatabına aktarıldı.



Onu bir kez olsun görmek için bazen yüz binler konserlerine koştu. Ulaşamayan sayısız hayranı ise filmlerine akın etti. Ferdi Tayfur'un tavrına, duygusuna ve şarkılarına hayran olan milyonlar artık, hayatlarındaki bir parçayı hatıralarına gömecek.


YouTube
Elveda emmoğlu: Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Hayat / Aktüel
04 Ocak, Cumartesi

79 yaşında hayata veda etti


Usta sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçının vefatı sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu.


İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde


Türk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı için ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi.


AKM'de gerçekleşen törende, Ferdi Tayfur'un anısına filmlerinden ve yaşamından sahnelerin gösterimi yapıldı.



Bakan Ersoy: Büyük bir insanı kaybettik


Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende sahneye çıkarak konuşma yaptı. Bakan Ersoy törende şu ifadeleri kullandı;


"Bir ismin ağırlığının, her şeyin ötesine geçtiği, çok önemli bir değerimizi, bir sanatçımızı bugün uğurluyoruz. Bir dönemin, bir devrin insanları, kendi iç dünyalarını, acılarını onun sözleriyle şarkılarıyla dışa vurmuş, onu içtenleştirmiş, ailelerinden biri gibi kabullenmişti. Ona 'Ferdi Baba' demişlerdi, ki bu aziz millet, herkesi bu kadar içten, bu kadar büyük ve saygılı bir şekilde kabullenmez. Bu kadar sade, bir bu kadar da büyük bir ismi kaybettik maalesef. Başta yakınları olmak üzere tüm sanat dünyamızın, halkımızın başı sağ olsun. Allah gani gani rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun."


Cenaze namazına büyük katılım


Ferdi Tayfur için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde büyük bir katılımla cenaze namazı kılındı. Tayfur Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.


YouTube
Elveda emmoğlu: Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Hayat / Aktüel
04 Ocak, Cumartesi

Bahçeli de katıldı


MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de cenaze törenine katılanlar arasında olduğu görüldü.


YouTube
Elveda emmoğlu: Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı
Hayat / Aktüel
04 Ocak, Cumartesi

#Ferdi Tayfur
#İstanbul
#Arabesk Müzik

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