Elveda emmoğlu: Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı

Arabesk müziğin usta seslerinden Ferdi Tayfur'un vefatı Türkiye'nin dört bir yanındaki sevenlerini derinden üzdü. Seslendirdiği birçok şarkıyla hayranlarının hatıralarında izler bırakan sanatçı bugün İstanbul'da son yolculuğuna uğurlandı. Tayfur'un cenazesi, Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ne getirildi. Cenaze namazına MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.
Türkiye'de arabesk müzik denince adı en önde gelenlerden oldu. Sesi ve tarzıyla müzik dünyasına damgasını vurdu. Şarkıları kimi zaman sevenlere tercüman oldu. Kimi zaman ise söylenmek istenenler onun sözleriyle muhatabına aktarıldı.
Onu bir kez olsun görmek için bazen yüz binler konserlerine koştu. Ulaşamayan sayısız hayranı ise filmlerine akın etti. Ferdi Tayfur'un tavrına, duygusuna ve şarkılarına hayran olan milyonlar artık, hayatlarındaki bir parçayı hatıralarına gömecek.
79 yaşında hayata veda etti
Usta sanatçı Ferdi Tayfur, bir süredir tedavi gördüğü hastanede hayata gözlerini yummuştu. 79 yaşında karaciğer ve böbrek yetmezliği nedeniyle hayatını kaybeden usta sanatçının vefatı sevenlerini ve hayranlarını yasa boğdu.
İlk tören Atatürk Kültür Merkezi'nde
Türk müziğinin usta sanatçısı Ferdi Tayfur İstanbul'da son yolculuğuna uğurlanıyor. Sanatçı için ilk olarak Atatürk Kültür Merkezi'nde bir tören düzenlendi.
AKM'de gerçekleşen törende, Ferdi Tayfur'un anısına filmlerinden ve yaşamından sahnelerin gösterimi yapıldı.
Bakan Ersoy: Büyük bir insanı kaybettik
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, törende sahneye çıkarak konuşma yaptı. Bakan Ersoy törende şu ifadeleri kullandı;
Cenaze namazına büyük katılım
Ferdi Tayfur için Levent Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde büyük bir katılımla cenaze namazı kılındı. Tayfur Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verilecek.
Bahçeli de katıldı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin de cenaze törenine katılanlar arasında olduğu görüldü.