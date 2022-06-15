Festival Frankfurt’ta buluşturdu

Tiyatro Frankfurt ve 1001 Sanat’ın bu yıl 8. kez organize ettiği Frankfurt Türk Tiyatro Festivali 2-8 Haziran’da gerçekleşti. T.C. Kültür ve Turzim Bakanlığı, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu, Almanya Kültür Bakanlığı,Yurt Dışı Türkler Başkanlığı, Frankfurt Belediyesi ve THY’nin destekleriyle gerçekleşen festival, Almanya’da yaşayan Türklere özlerini hatırlatmak, Almanların ise Türk kültürü ve gelenekleriyle tanışmasını amaçlıyor. Festival başkanlığını ise Tiyatro Frankfurt Genel Sanat Yönetmeni Kamil Kellecioğlu üstleniyor.

Bu yıl İstanbul Devlet Tiyatrosundan “Seneye Bugün”, Erzurum Devlet Tiyatrosundan “Dünyanın Eski Zamanlarında” (çocuk oyunu), İBB Şehir Tiyatrolarından “Sen İstanbul'dan Daha Güzelsin” ve “Zehir”in yanı sıra özel tiyatrolardan “İyi Kötü Çirkin” ve “Shirley Valentine”den oluşan 6 oyun Frankfurt’ta sahnelendi. Devlet Tiyatroları, İBB Şehir Tiyatroları ve özel tiyatroların destekleriyle yapılan atölye ve söyleşilerle oyuncular, tiyatro meraklılarıyla buluşturuldu. Festivale Gallus Theater fuaye alanında "Hallo Turkei" sergisi eşlik etti.

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Kerem Yılmaz

Almanlara da hitap ediyor

Festivalin Türkleri bir araya getirme amacı olduğunu söyleyen Türkiye yürütücüsü Kerem Yılmaz, festivaldeki renklilikleri “Frankfurt’ta, Türkiye'den oyunları Türklerle buluşturmak istedik. Sadece Türklere değil Almanlara da Türk tiyatro oyunlarını gösterelim diye düşündük. Oyunlarımıza Almanca üst yazı eşlik ediyor. Erzurum DT'nin “Dünyanın Eski Zamanlarında” oyununun içinde çocuklar, Keloğlan'ı, Nasrettin Hoca'yı, Hacivat Karagöz’ü gördüler. Geçen yıl, Türklerin göç edişinin 60. yılıydı. Birçok etkinlik yaptık. YTB, çocuklar için Rafadan Tayfa’yı getirdi. Sokaklarda Özdemir Erdoğan’ın Gurbet şarkısı çaldı” diye anlatıyor.

Oynadığımız bizim hikayelerimiz

Festivalin diğer Avrupa ülkelerine de yayılmasını dilediklerini söyleyen Yılmaz, oyun tercihlerini ise ülkemizin geleneklerini ve hikayelerini anlatan metinlerden yana kullandıklarını aktarıyor. “Frankfurt örneğiyle yapmak istediğimiz bu festivalin, Almanya’nın diğer kentleri başta olmak üzere Hollanda, Belçika, Avusturya gibi farklı ülkelerde de yapılması. Devlet Tiyatroları sadece Frankfurt için gitmesin. Gittiği zaman Münih'te de oynasın. Berlin’e geçsin. Berlin'den çıksın Amsterdam'a gitsin. Gerçek bir festival olsun istiyoruz. Oyunları ise daha geleneksel, Türk yazarların oyunlarından tercih ediyoruz. Bizim hikâyelerimiz olsun derdindeyiz.”

Organizasyon hızına şaşırdılar

Sekiz yılda profesyonelliklerinin arttığını söyleyen Kerem Yılmaz, gelen oyunların ve konukların kalitesinin katılımla doğru orantılı olarak arttığını şöyle ifade ediyor: “Mustafa Kurt, İstanbul Devlet Tiyatrosu Müdürü Kubilay Karslıoğlu, Haldun Dormen, Ayla Algan, Zihni Göktay, Tamer Levent, Ayşenil Şamlıoğlu, Ayşegül İşsever, Sumru Yavrucuk, Celal Kadri Kınoğlu, Gerçek Alnıaçık, Sezai Yılmaz, Ahmet Saraçoğlu, Sevinç Erbulak, Şebnem Köstem, Esin Umulu, Yeliz Şatıroğlu, Erdem Baş, Ersin Korkut, Hilal Saral, Osman Doğan, Hakan Bulut ve Eray Yasin Işık bu yılki konuklarımızdı. Oynadığımız sahneler gayet profesyonel. Almanlar, gelen işlerin profesyonel olduğunu bu sayede fark ediyor. Kısa sürede nasıl organize olup festivali yaptığımıza şaşırdılar. Çünkü onların yıllık programları ekim ayında belli oluyor. Festivali 1,5 ay gibi kısa bir sürede organize etmemize çok şaşırdılar.”

HAYAT Almanlar tiyatroyla Türkçe’yi keşfetti