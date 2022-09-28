Festival şehirleri sekize çıktı

İlk kez geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu adıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl beş, önümüzdeki yıl ise 8 şehre yayılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festival kapsamına Gaziantep’in de alınarak toplam il sayısının sekize çıktığını duyurdu. Ersoy önümüzdeki sene festival düzenlenen şehir sayısını 10’a çıkarmayı planladıklarına dikkat çekerek “Gelecek yıl mart ayında İzmir’de bulunan tarihi Alsancak Tekel Fabrikası’nı bir kültür sanat kompleksine dönüştürmüş olarak hizmete açacak ve ardından da nisan ayında festivallerimizin kapsamına İzmir’imizi de ekleyeceğiz. Ayrıca Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nı ve Gaziantep Gastronomi Festivali’ni de yine Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alacağız” dedi.

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HAYAT Türkiye Kültür Yolu Festivalleri 16 Eylül'de başlayacak