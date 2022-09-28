Hayat Festival şehirleri sekize çıktı
KÜLTÜR SANAT

Festival şehirleri sekize çıktı

İlk kez geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu adıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl beş, önümüzdeki yıl ise 8 şehre yayılacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Festival şehirleri sekize çıktı
Türkiye Kültür Yolu Festivalleri

İlk kez geçen yıl Beyoğlu Kültür Yolu adıyla düzenlenen Türkiye Kültür Yolu Festivalleri, bu yıl beş, önümüzdeki yıl ise 8 şehre yayılacak. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, festival kapsamına Gaziantep’in de alınarak toplam il sayısının sekize çıktığını duyurdu. Ersoy önümüzdeki sene festival düzenlenen şehir sayısını 10’a çıkarmayı planladıklarına dikkat çekerek “Gelecek yıl mart ayında İzmir’de bulunan tarihi Alsancak Tekel Fabrikası’nı bir kültür sanat kompleksine dönüştürmüş olarak hizmete açacak ve ardından da nisan ayında festivallerimizin kapsamına İzmir’imizi de ekleyeceğiz. Ayrıca Adana Portakal Çiçeği Karnavalı’nı ve Gaziantep Gastronomi Festivali’ni de yine Türkiye Kültür Yolu Festivalleri kapsamına alacağız” dedi.

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