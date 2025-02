Fetih suresiyle Gazze’ye destek

Eser olarak Fetih Suresi’ni yazmanın hikayesine dair ise Karadaş, şunları kaydetti: “Elimde kalem ve kağıt, dilimde Gazze ve Filistin için okuduğum Fetih Suresi’nin ayetleri varken, bu ikisini birleştirmekten kendimi alamadım. Her satırına dualarım, gözyaşlarım ve yüreğimdeki umut eşlik etti. Her harfi, her çizgiyi, her mürekkep damlasını Gazze’nin özgürlüğüne bir adım olarak yazdım. Bu eser, sadece bir hat çalışması değil, bir dua, bir niyaz, bir yakarıştır, tarihe düşülen bir nottur, her bir harfiyle, her bir satırıyla Gazze’nin, Filistin’in özgürlüğüne bir çağrıdır.” Karadaş, Gazze’nin asrın en büyük irşadını yaparak dünya halklarının vicdanını uyanışa geçirdiğine dikkati çekerek, “Amerika ve Avrupa’daki üniversitelerde, öğrenciler Filistin’in özgürlüğü için sokaklara döküldü, kampüslerde çadırlar kuruldu, sloganlar atıldı. İsveç’ten dünyaya yayılan ‘Leve Palestina’ şarkısı, 7 Ekim sonrası sürecin adeta marşı haline geldi. Sanatçılar, müzisyenler, yazarlar ve aktivistler birbirinden farklı dillerde, renklerde ve seslerde Filistin’in sesi oldu. Dünya halkları, adaletin ve insanlığın sesini yükselterek, zulme karşı durmanın evrensel bir sorumluluk olduğunu bir kez daha hatırlattı” değerlendirmesini yaptı.