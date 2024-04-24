Filistin için hukuki güç birliği

İstanbul’da “Filistin’in Özgürlüğü İçin Hukuki Strateji ve Koordinasyon” başlığıyla iki gün süren bir çalıştay düzenledi. Çalıştaya, 14 ülkeden 50 hukukçu ve insan hakları savunucusu katıldı. Güney Afrika’dan Nadeem Mahomed ve Shabnam Mayet, Filistin’den Salahaldin M.A. Abdalaty, ABD’den Lamis Deek, Kolombiya’dan Hector Ely Castro Portillo, Şili’den Soraya Fatima Paulina Jacob Nunez ve Pablo Andres, çalıştayın katılımcıları arasında yer aldı. Basın açıklaması yapan avukatlar, süreç küresel bir güce karşı bireysel mücadelenin yetersiz olduğunu uluslararası bir şekilde hareket edilmesi gerektiğini belirttiler.

ÖZGÜRLÜK FİLOSU DA GÜNDEMDE

Hukukçuların bir araya gelme amacı hakkında bilgi veren Avukat Enes Kafadar şöyle konuştu: “Gelişen süreç küresel bir güce karşı bireysel mücadelenin yetersiz olduğunu bize tüm gerçekliğiyle gösterdi. İstanbul’da bir araya geldik çünkü İstanbul Filistin’in işgali için ortaya çıkan tüm teklifleri reddeden iraden ortaya konduğu yer olması medeniyle bizim için önemliydi. Çalıştayda, küresel çapta hukuki mücadele için gerekli yöntemleri belirledik hukuki stratejileri güçlendirmek ve küresel hukuki çabaları koordine etmek amacıyla sahadan veri toplayan hukukçuları ve uluslararası müracaatlar konusunda tecrübesi olan hukukçuları bir araya getirdik. Çalıştayın gündemlerinden biri de yola çıkmaya hazırlanan özgürlük filosuydu. Özgürlük filosuna yapılması muhtemel müdahaleye karşı izlenecek hukuki yöntemler belirlendi.”

ORGANİZE VE GÜÇLÜ MÜCADELE

New York’ta Avukatlık yapan ve PAL Law Comission kurucusu Filistin Batı Şeria asıllı Lamia Deek de zorlu süreçlerden geçtiklerini ancak umutlu olduğunu söyledi. Deek sözlerine şöyle devam etti: “Şu anda uluslararası hukuki pratik tamamen bir çaresizlik içerisinde. Avrupa ve ABD tarafından desteklenen siyonist proje sadece Filistinlileri dünyanın dört bir yanına dağıtmadı. Aynı zamanda hukuki çaresizlik içinde bıraktı. Yapmamız gereken tutarlı organize ve güçlü bir hukuki mücadele. Özgürlük Filosu için de çalışmalar yapıyoruz. Bu kapsamda bir dizi delegasyon hazırlığı içindeyiz. Cenevre’ye ve BM binasının önünde delegasyon çalışmaları yürüteceğiz.”







