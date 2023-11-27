Filistin konulu 3. Sultanbeyli Kısa Film Yarışması'nın ödülleri sahiplerini buldu

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 3.’sü düzenlenen Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması, 23-26 Kasım tarihleri arasında sinemaseverleri bir kez daha Sultanbeyli’de buluşturdu. Üç gün süren festivalin ödül töreni Atlas Sineması’nda yapıldı.

Sultanbeyli Belediyesi tarafından bu yıl 3’üncüsü düzenlenen Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu. Onur Ödülleri Zihni Göktay, Bedia Ener ve Burçak Evren’e takdim edildi. Kısa Filme Destek Ödülü ise Ömer Sami Sevimli’ye verildi. Filistinli yönetmen Muhammed Almughanni’ye İnsan Hakları Özel Ödülü verildi.





3’üncü kez seyircisiyle buluşan Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışması bu yıl yönetmen Mustafa Akkad adına düzenlendi. Kısa film yapımını desteklemek ve Türkiye’de kısa filmin gelişimine katkıda bulunmak için düzenlenen yarışmanın özel gündemi Filistin oldu. Sultanbeyli Belediyesi tarafından Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü’nün destekleriyle gerçekleştirilen yarışma 23 Kasım Perşembe günü açılışını yapmıştı. Üç gün süren yarışma, 26 Kasım Pazar günü Atlas Sineması’nda gerçekleşen ödül töreniyle sona erdi. Dereceye giren ilk üç filme toplam 60 bin lira ödül verildi. Sinemaseverlerin yoğun ilgi gösterdiği yarışmaya bu sene yurt içi ve yurt dışından 515 film başvuru yaptı. Törene Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin, Belediye Başkanı Hüseyin Keskin ve sanatseverler katıldı.





“Asıl yapı belediyelerin kültür sanata verdikleri desteklerdir"





Sultanbeyli Kaymakamı Kemal Şahin törende yaptığı konuşmada “Sultanbeyli genç nüfusuyla İstanbul’un parlayan yıldızı diyebiliriz. Bize düşen de bunları en iyi şekilde yetiştirmek. Belediyelerin asıl görevi şehircilik, altyapı olarak algılanıyor. Ama asıl yapı kültür, sanata verdikleri desteklerdir. İnsanların sosyal kültürel mutlulukları çok önemli. Bu alanda yapılan sinemalar, kütüphaneler, şiir yarışmaları gibi yatırımlar daha önemlidir. Sinema yarışmalarına katılan yönetmeninden, yapımcısına, emek veren herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.









Filistinli yönetmene 'İnsanlık Onuru' ödülü





Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “3'üncü Sultanbeyli Uluslararası Kısa Film Yarışmamızın finalini birazdan Atlas Sineması'nda gerçekleştirmiş olacağız. Bu vesileyle finalde ödül kazanan bütün finalistlerimize başarılar diliyoruz, onları tebrik ediyoruz. Sultanbeyli Belediyesi olarak alanında artık markalaşmaya doğru giden kısa film yarışmamız önümüzdeki yıllarda da daha büyük bir şekilde yoluna devam edecektir. Bu yılki kısa film yarışmamıza diğer yıllardan farklı olarak Filistin seçkileriyle başlamıştık. Aynı zamanda Filistinli yönetmen Mohammed Almughanni aramızda. Kendisine İnsan Hakları Ödülünü takdim edeceğiz. Ünlü yönetmen Mustafa Akkad’ın ölümünün 18'inci yıl dönümü vesilesiyle onun adının anılması için düzenlediğimiz seminerler olmuştu. 515 eserin yarışmamıza katılması bizleri mutlu etmiştir. Bu yarışmaya katılan bütün eser sahiplerine, sanatçılarımıza ve burada başarılı olan kısa filmlerimize ve onların emekçilerine, bugün bizleri yalnız bırakmayan kıymetli sanatseverlere, sineması severlere teşekkür ediyorum” dedi.





"Bu ödülü Filistin halkına adayacağım"

Filistin temalı filmlerin yönetmeni Filistinli Mohammed Almughanni ise “Bu ödülden dolayı çok mutlu ve onurluyum. İnsan hakları konusunda bir şeyler yapmak, insan hakları ve insanların en temel ihtiyaçları konusunda filmler yapmak benim için çok önemli. Onların hikayelerini anlatmak önemli. Bu ödül için teşekkür ediyorum ve tabi ki Filistin halkına adayacağım” şeklinde konuştu.





Onur Ödülü almaya hak kazanan Zihni Göktay ise “Tiyatro yüzyıllardır var. Bizim mesleğimiz ölmez. Suya yazı yazar gibi mesleğimiz var ama insanların zihinlerinde kalıyoruz” dedi.





“Bu Yıl Nasıl Geçti” temalı videoyla festival boyunca gerçekleştirilen etkinlikler gösterildi. 2023 yılında “Kaybettiklerimiz” adlı hayatını kaybeden sinemacılara da yer verildi. Bedia Ener törene katılamadığı için ödülünü Parla Şenol aldı.





Ödüller





En İyi Kısa Film Ödülü: “Farklı Bir Yas – Beril Tan”





Onur Ödülü: Zihni Göktay





İnsan Hakları Ödülü: Mohammed Almughanni





En İyi 2’nci Kısa Film: “Babamın Öldüğü Gün – Emre Sefer”





Onur Ödülü: Bedia Ener





En İyi Görüntü Yönetmeni: Ece Latifoğlu – Farklı Bir Yas





Sultanbeyli Kısa Film Atölyesi: Destek Ödülü





En İyi 3’üncü Kısa Film: Ben Tek Siz Hepiniz – Barış Kefeli Nükhet Taneri





Onur Ödülü: Burçak Evren





En İyi Kurgu: Emrullah Erbay – Birlikte Yalnız





Jüri Özel Ödülü (Mustafa Akkad Anısına): Kara Tavuk – Zeynep İncetekin





Kısa Filme Destek Ödülü: Ömer Sami Sevimli





En İyi Kadın Oyuncu: Ilgıt Uçum – Farklı Bir Yas





Best Internatıonal Short Fılm: Scrapyard – Miguel Angel Olivares





Onur Ödülü: Hikmet Körmükçü



