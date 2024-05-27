Filistin Müzesi Nuh'un Gemisi ile İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde

Üç kutsal dini temsil eden ve insanlık tarihi için büyük önem taşıyan Gazze’de, tarihin en eski tapınaklarının ve kalıntılarının da içinde bulunduğu kültürel miras alanlarının, müzelerinin savaş ortamında, bombardıman altında tahrip edilmesi ve yok olması teması ile yola çıkan “Nuh’un Gemisi”, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde sanat severlerle buluşacak.
Filistin’de kültürel alanlarının yanı sıra, özgün değerlerin, fikirlerin, yaratıcılığın ve kültürel belleğin yok edilişini konu alan sergi, Gazze'deki kültürel yok oluşun “ikincil” olarak tanımlandığına işaret etmenin yanı sıra, adeta “Nuh’un Gemisi”ne aldığı “eserleri” ile Filistin’in kültürel ve yerel kimliğinin muhafaza edilmesine ve tarihi belleğin gelecek kuşaklara, -geçmişten geleceğe- aktarılmasının önemine dikkat çekmeyi amaçlamaktadır. Sergi ile ilgili hazırlıklar sürdürülmektedir.