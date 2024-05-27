Filistin Müzesi Nuh'un Gemisi ile İstanbul Resim Heykel Müzesi'nde

Üç kutsal dini temsil eden ve insanlık tarihi için büyük önem taşıyan Gazze’de, tarihin en eski tapınaklarının ve kalıntılarının da içinde bulunduğu kültürel miras alanlarının, müzelerinin savaş ortamında, bombardıman altında tahrip edilmesi ve yok olması teması ile yola çıkan “Nuh’un Gemisi”, İstanbul Resim ve Heykel Müzesi’nde sanat severlerle buluşacak.