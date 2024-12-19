Filistinli çizerler sadece sosyal medyada rahat

Çizimleriyle ses getiren Filistinli karikatürist Mahmud Abbas, karikatürün bir direniş yöntemi olduğunu söyledi. Karikatürleriyle Filistin’deki durumu, direniş ve acılar ekseninde ele alan Abbas, Gazze’nin çalışmalarına ilham kaynağı olduğunu belirtti. Çizer, Refah’taki Filistinli mültecilerin çadırlarının yakılmasıyla ilgili çiziminin uluslararası basında yankı uyandırdığına dikkati çekerek,

“Bir çizim, tüm anlatıyı yıkabilir ya da konuyu 100 makaleden daha iyi ifade edebilir. Çünkü karikatürler anlaşılmak için dile ya da tercümeye ihtiyaç duymaz” dedi. Arap dünyasında ifade özgürlüğünün kısıtlı olduğunu, pek çok karikatüristin tutuklandığını ya da sınırlandığını söyleyen Abbas, rahat oldukları tek yerin sosyal medya olduğunu ifade etti.