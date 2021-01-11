Bir Arnavut tatlısı: Fıstıklı trileçe

Hem tadıyla hem de görüntüsüyle iştahınızı kabartacak bir lezzet: Fıstıklı trileçe. Çok hafif bir tarif olan fıstıklı trileçenin yapımı da çok kolay. O halde sizi tarifimizle baş başa bırakıyoruz. Şimdiden afiyet olsun...

Fıstıklı trileçe.

Fıstıklı trileçe tarifi için malzemeler

Kek Malzemeleri

4 Adet Oda Sıcaklığında Yumurta

1 Çimdik Tuz

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Toz Şeker

3/4 (Üç Çeyrek) Su Bardağı Un

1 Paket Vanilya

1 Tatlı Kaşığı Kabartma Tozu

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1/2 (Yarım) Su Bardağı Toz Fıstık

Şerbet Malzemeleri

3 Su Bardağı Süt

1 Su Bardağı Toz Şeker

1 Paket Krema Karamel

Sos İçin

1 Su Bardağı Toz Şeker

4 Çorba Kaşığı Su

1 Tatlı Kaşığı Limon Suyu

90 Gram Oda Sıcaklığında Tereyağı

1/2 (Yarım) Su Bardağı Oda Sıcaklığında Krema

Fıstıklı trileçe.

Fıstıklı trileçe yapılışı

Yumurtanın aklarını ve sarılarını ayırın. Tuz ile aklarını köpürene kadar çırpın. Bir yandan yavaş yavaş toz şekeri ilave edin ve kabarana kadar çırpın. Sarılarını da ekleyip karıştırın. Kalan malzemeleri de ilave edin ve spatula ile söndürmeden karıştırın. Pişirme kâğıdı serilmiş ve kenarları yağlanmış fırın kabına dökün. Önceden ısıtılmış 180 derecelik fırında kızarana kadar pişirin. Kekin kenarlarını kurtarın ve bir tepsiye ters çevirin. Ilıyınca dikkatlice iki tarafına çatalla gözenekler açın. Alt kısmı yukarıya gelecek şekilde dikkatlice tekrar pişirdiğiniz kalıba yerleştirin. Şerbet için süt ve şekeri bir tencereye alın ve eriyene kadar orta ateşte karıştırın. Ocaktan alıp kremayı ilave edin iyice karıştırın. Yavaş yavaş kekin üzerinde gezdirerek dökün. Buzdolabında 2 saat soğutup dinlendirin. Bu esnada karamel için toz şekeri, suyu ve limon suyunu bir sos tenceresine alın ve hiç karıştırmadan sütlü kahve rengini alana kadar pişirin. Dikkatlice tereyağını ilave edin ve eriyene kadar karıştırın. Kremayı da ilave edin ve karıştırıp ocaktan alın. Soğuyana kadar karıştırın. Trileçenin üzerinde gezdirerek servis edin.

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Fıstıklı trileçe.

Fıstıklı trileçe kaç dakikada hazırlanır ve pişer?

3 saatte hazırlanan fıstıklı trileçe 60 dakikada pişer.

Fıstıklı trileçenin kalorisi ne kadar?

Zorluk seviyesi orta olan fıstıklı trileçenin kalorisi 239,7.

Fıstıklı trileçe yapmanız için harcayacağımız ücret ne kadar?

Fıstıklı trileçe için kullanacağınız malzemelerin toplam ücreti 37,25 lira.

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