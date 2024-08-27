“Flamingoların Çığlığı” Singapur’da seslendirildi

Arpist Şirin Pancaroğlu’nun bestelediği “Flamingoların Çığlığı” eseri, Singapur’da icra edildi. Eser, “7. Rave Harps Uluslararası Prestij Ödülleri”nde “Genç Pedallı Arp Sanatçısı” kategorisinde seslendirildi. Pancaroğlu’nun Türk müziğinin makam ve usul sistemlerini temel alarak oluşturduğu eser, Allı turna adıyla da bilinen, Türkiye’de yaşayan ve yaşam alanları tehdit altında bulunan flamingolara dikkati çekiyor. Eser, Kültür ve Turizm Bakanlığı desteğiyle hayata geçirilen “Türk Arpı Projesi” kapsamında hazırlanan “Türk Arp Müziği Koleksiyonu” içerisinde yer alıyor.
Arşiv.
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2 saat önce