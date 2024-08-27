“Flamingoların Çığlığı” Singapur’da seslendirildi

‘Şifa Hastanesi-14 Günlük Vahşet Belgeseli’ izleyenleri 18 Mart’taki baskına götürüyor. İsrail ordusu hastaneyi 14 gün kuşatmada tutarak 7 bin Filistinlinin aç ve susuz ölmesini beklemişti. Yönetmen Obada Al-Bagdadi kendisini en çok, hastaneden sağ kurtulanların “Artık kimseden beklentimiz yok” siteminin etkilediğini anlatıyor.