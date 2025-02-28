Four Seasons Hotels İstanbul’da Ramazan Sofraları

İstanbul’un tarihi atmosferi ve Boğaz’ın huzur veren görüntüsü eşliğinde, Ramazan ayına özel iftar ve sahur menüleri, Four Seasons’ın şehrin iki farklı merkezindeki otellerinde hazırlanıyor. Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi tarihi yapıların komşusu konumunda yer alan Four Seasons Hotel Sultanahmet’teki Avlu Restaurant’ta Şef Özgür Üstün tarafından hazırlanan iftar menüsü, taze fırın ekmekleri, özenle hazırlanmış mezeler ve “Ballı Mahmudiye”, “Hünkar Beğendi” ve “İskender Kebabı” gibi geleneksel ana yemeklerle aile sofralarına samimi bir dokunuş getiriyor. Bu menü, kişi başı 3.950 TL fiyatla hizmete sunulurken, her akşam canlı fasıl eşliğinde misafirler, sevdikleriyle sıcak sohbetler edebiliyor.

Boğazın huzur veren görüntüsünü yanına alan Four Seasons Hotel Bosphorus’ta ise, açık büfe iftar menüsü, zengin mutfak seçenekleriyle öne çıkıyor. Yöresel tariflerin modern dokunuşlarla buluştuğu büfe, boğaz manzaralı ortamda canlı fasıl müziği ve semazen gösterileri eşliğinde sunuluyor. 4.950 TL fiyatla sunuluyor. Ayrıca, Ocakbaşı restoranında sunulan dört aşamalı set menü kişi başı 5.250 TL iken ve odada iftar hizmeti ile sahur seçenekleri de misafirlerin tercihine sunuluyor.

Her iki mekanda da aile, dost ve sevdiklerin paylaştığı sofralarda, Ramazan’ın manevi atmosferi ve geleneksel lezzetler ön plana çıkarılıyor. Bu özel ayda, samimi buluşmaların ve unutulmaz anıların yaşandığı iftar sofraları, İstanbul’un eşsiz atmosferinde hayat buluyor.

Detaylı bilgi ve rezervasyon için: +90 212 381 4000



