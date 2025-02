Four Seasons Hotels İstanbul’da Ramazan Sofraları

İstanbul’un tarihi atmosferi ve Boğaz’ın huzur veren görüntüsü eşliğinde, Ramazan ayına özel iftar ve sahur menüleri, Four Seasons’ın şehrin iki farklı merkezindeki otellerinde hazırlanıyor. Ayasofya Camii ve Sultanahmet Camii gibi tarihi yapıların komşusu konumunda yer alan Four Seasons Hotel Sultanahmet’teki Avlu Restaurant’ta Şef Özgür Üstün tarafından hazırlanan iftar menüsü, taze fırın ekmekleri, özenle hazırlanmış mezeler ve “Ballı Mahmudiye”, “Hünkar Beğendi” ve “İskender Kebabı” gibi geleneksel ana yemeklerle aile sofralarına samimi bir dokunuş getiriyor. Bu menü, kişi başı 3.950 TL fiyatla hizmete sunulurken, her akşam canlı fasıl eşliğinde misafirler, sevdikleriyle sıcak sohbetler edebiliyor.