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Gazeteci Hıfzı Topuz vefat etti

Gazeteci Yazar Hıfzı Topuz, İstanbul’da tedavi gördüğü hastanede vefat etti.

Sevda Dursun
04:00 . 27/09/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Topuz’un kaleme aldığı eserlerden başlıcaları şöyle: “Meyyale”, “Taif’te Ölüm”, “Paris’te Son Osmanlılar”, “Gazi ve Fikriye”, “Milli Mücadelede Çamlıca’nın Üç Gülü” ve “Paris Sürgünü”, “Basın Sözlüğü”, “Kara Afrika”, “Konuklar Geçiyor”, “Parisli Yıllar”.

Topuz’un kaleme aldığı eserlerden başlıcaları şöyle: “Meyyale”, “Taif’te Ölüm”, “Paris’te Son Osmanlılar”, “Gazi ve Fikriye”, “Milli Mücadelede Çamlıca’nın Üç Gülü” ve “Paris Sürgünü”, “Basın Sözlüğü”, “Kara Afrika”, “Konuklar Geçiyor”, “Parisli Yıllar”.

100 yaşındaki Çınar’ın vefatı üzerine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), en kıdemli üyesi için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak başarıyla çalışan en kıdemli üyelerimizden önceki Onur Kurulu Başkanı’mız sevgili Hıfzı Topuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. İstanbul’da 1923’te dünyaya gelen Hıfzı Topuz, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü. Çeşitli gazetelerde çalışan Topuz, çok sayıda kitaba imza attı.


#Hıfzı Topuz
#İstanbul
#TGC
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