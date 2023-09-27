Gazeteci Hıfzı Topuz vefat etti

100 yaşındaki Çınar’ın vefatı üzerine Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), en kıdemli üyesi için bir başsağlığı mesajı yayınladı. Mesajda, “Uzun yıllar gazeteci ve yazar olarak başarıyla çalışan en kıdemli üyelerimizden önceki Onur Kurulu Başkanı’mız sevgili Hıfzı Topuz’u kaybetmenin üzüntüsünü yaşıyoruz. Meslektaşımızın ailesine ve basın topluluğumuza başsağlığı diliyoruz” ifadeleri kullanıldı. İstanbul’da 1923’te dünyaya gelen Hıfzı Topuz, Galatasaray Lisesi ve İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde eğitim gördü. Çeşitli gazetelerde çalışan Topuz, çok sayıda kitaba imza attı.