Hayat Gazeteci Sevilay Yılman Başıboş sokak köpekleri barınaklara yerleştirilmeli
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Gazeteci Sevilay Yılman: Başıboş sokak köpekleri barınaklara yerleştirilmeli

Başıboş sokak köpeği sorununun giderek büyümesine dikkat çeken gazeteci Sevilay Yılman, Avrupa'da ve Amerika'da izlenen çözüm yolunun Türkiye'de de uygulanması gerektiğini belirtince hayvanseverlerin lincine uğradı.

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Haber Merkezi Diğer
Gazeteci Sevilay Yılman: Başıboş sokak köpekleri barınaklara yerleştirilmeli
Sevilay Yılman

Son bir yılda hemen hemen her gün bir şehirden başıboş sokak köpeği saldırısı haberleri geliyor. Gazeteci Sevilay Yılman da bu haberlere kayıtsız kalmayan isimlerden biri oldu. Yılman, Habertürk'teki köşesine başıboş sokak köpeği sorununu taşıdı.

Sokak köpeklerine bir çözüm bulunması gerektiğinin altını çizen Yılman, yazısı nedeniyle tepki gördü.

Hayvanseverlerin tepkisiyle karşılaşan Yılman, linç edilme korkusu nedeniyle sokak köpeği sorununu yazmakta geç kaldığını söyledi.

"Çocukları parçalıyorlar"

Yılman, "Bir hayvansever olarak da inanılmaz hicap duyuyorum ama başıboş sokak köpekleri sorunu hakikaten korkunç bir noktaya evrilmiş durumda. İnsanlara saldırıyorlar.- Çocukları parçalıyorlar ve ölümlerine sebep oluyorlar. Bazı bölgelerde öyle çeteleşmişler ki... Neredeyse bize yaşam hakkı bırakmayacaklar. Ayrıca sadece insanlara değil diğer canlılara da zarar veriyorlar. Geçen gün bir haberde gördüm. 3 köpek, zavallı bir kediyi ortalarına almış vahşice parçalıyorlardı. İçim kıyıldı o kediciğin çırpınışları karşısında. Velhasıl… Sorun büyük değerli okurlarım ve ama çok şükür ki çözümü de belli!" görüşünü savundu.

"Sahiplenilmiyor ve barınağın düzenini bozuyorsa uyutulmalı"

Avrupa'da ve Amerika'da izlenen çözüm yolunun Türkiye'de de uygulanması gerektiğini belirten Yılman, yazısını şöyle devam ettirdi:

"(Gerçi "insan sevmez" hayvanseverler ona da karşı. Onlara göre vahşi de olsa saldırgan da olsa köpeklerin yaşama hakkı olan yer sokaklar çünkü!) Ancak değil Türkiye’de… Hiçbir memlekette tüm köpeklerin bakımı ömürlük olmuyor. Avrupa ya da Amerika’da barınak sonrası izlenen yol malumunuz. Bizde de aynı yöntem bir mecburiyet maalesef. Barınağa çekilen köpeğin sahiplenilmesi için bir zaman dilimi belirlenmeli. (Ki, Avrupa’da bildiğim kadarıyla bu en fazla 3 ay oluyor.) Eğer sahiplenilmiyorsa ve de barınağın da düzenini bozuyor ve bakımı daha fazla devam ettirilmiyorsa da… Uyutulmalı... Çünkü başka çaresi yok!"

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