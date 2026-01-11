Gazeteciler görünmez kahramanlar

TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, HÜRJET ve GÖKBEY’in hava-hava çekimlerinin kamera arkası görüntüleriyle paylaştığı mesajda, “TUSAŞ iletişim-medya ekibimiz ve havacılığa gönül vermiş gazeteciler başta olmak üzere tüm gazetecilerin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü kutlu olsun” ifadesini kullandı.

SANİYELERLE YARIŞILIYOR

Türkiye’nin savunma sanayii ve havacılık alanında yükselen gücü, sadece fabrikalarda değil, gökyüzünün en uç noktalarında şekilleniyor. HÜRJET, GÖKBEY ve KAAN gibi milli platformlarla ilklere atılan imzalar başta TUSAŞ Medya Ekibi olmak üzere basın mensupları tarafından tarihe not düşülüyor. Son olarak zorlu şartlar altında gerçekleştirilen “hava-hava” çekimlerle Türkiye’nin gökyüzündeki imzası bir kez daha etkileyici şekilde aktarıldı. Paylaşılan kayıtlarda, medya ekibinin bir uçağın açık kapısından, dondurucu rüzgarlara ve yüksek irtifadaki zorlu fiziksel koşullara aldırış etmeden nasıl çalıştığı görülüyor. Binlerce feet yükseklikte saniyelerle yarışarak yapılan bu çekimlerle, Türkiye'nin teknolojik bağımsızlığı ve mühendislik başarısı tüm dünyaya en estetik ve güçlü haliyle servis edildi.

Her türlü zorluğa göğüs geriliyor

HÜRJET ve GÖKBEY’in bulutların üzerindeki performansını ölümsüzleştiren çalışma, milli platformların görünürlüğünü artırarak, Türkiye’nin havacılık vizyonunun sınırları aşmasına ve küresel bir marka haline gelmesine stratejik katkı sağlıyor. TUSAŞ, bu özel paylaşımıyla her türlü zorluğa göğüs gererek doğru haberi ve en etkileyici görüntüyü halka ulaştırmak için çalışan tüm gazetecilerin gününü kutlarken, kendi bünyesindeki medya profesyonellerinin özverili çalışmasını da gözler önüne serdi.

Güvenilir bilgi için çalışıyorlar

Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ve MİT Başkanı İbrahim Kalın, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla mesaj yayınladı.

SORUMLULUKLA ÇALIŞIYORLAR

TBMM Başkanı Kurtulmuş, basın mensuplarının kamuoyunu bilgilendirme görevini büyük bir sorumlulukla yerine getirdiğini vurgulayarak gazetecilerin gününü kutladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz ise gazeteciliğin demokratik hayatın sağlıklı işlemesine katkı sunan asli bir kamu görevi olduğunu belirtti. Bakan Göktaş, gazetecilerin fedakârca çalışarak toplumu doğru ve güvenilir bilgiyle buluşturduğunu ifade etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Duran, gazetecilerin haklarının korunması ve çalışma şartlarının iyileştirilmesi için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini bildirirken, “Gazeteciliğin Yolculuğu” adlı fotoğraf sergisinin de bu kapsamda açıldığını duyurdu.

MİT Başkanı Kalın ise dijital manipülasyonların arttığı bir dönemde doğru bilginin önemine dikkat çekerek, gazeteciliğin büyük bir sorumluluk ve mesleki onur taşıdığını ifade etti. Mesajlarda, görevleri başında hayatını kaybeden basın mensupları da rahmetle anıldı.
















