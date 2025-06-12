Gazi Yaşargil hayatını kaybetti

'Yüzyılın beyin cerrahı' kabul edilen Prof. Dr. Gazi Yaşargil, 100 yaşında vefat etti. Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Anabilim Dalı'nda görev yapan Yaşargil, geliştirdiği cerrahi teknikler, bilimsel yayınları ve yetiştirdiği yüzlerce beyin cerrahıyla sadece Türkiye’de değil, uluslararası alanda da tıbbın gelişimine yön veren isimlerden biri oldu. Amerikan Beyin Cerrahları Birliği tarafından 'Yüzyılın en iyi beyin cerrahı' unvanına layık görülen Yaşargil, 6 Temmuz 1925’te Diyarbakır’ın Lice ilçesinde doğdu. Yaşargil, tıp eğitimine 1943’te Almanya’daki Friedrich Schiller Üniversitesi’nde başladı. Yaşargil’in vefat haberi tıp camiasında ve kamuoyunda büyük üzüntüye neden oldu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu yaptığı paylaşımda, “Bilime adadığı ömrüyle hepimize örnek olan Yaşargil hocamızın hatırasını yaşatmak için elimizden geleni yapacağız” ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de mesajında, “Azmi, dehası ve insanlığa adanmış hayatı, gelecek nesiller için ilham kaynağı olmaya devam edecektir” dedi. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ise şunları söyledi: "Bilime adanmış ömründe ortaya koyduğu çalışmalarıyla insanlığa çok büyük katkılar sunmuş Gazi hocamıza Allah'tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve öğrencilerine başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun."