|
Hayat

Gazze için şiir nöbeti

04:00 - 31/10/2023 Salı
Güncelleme: 02:27 - 31/10/2023 Salı
Yeni Şafak
Faysal Soysal

Faysal Soysal

İsrail’in Gazze’deki soykırımına edebiyat dünyasından da tepki geldi. Ali Günvar, Adnan Özer, Hüseyin Karaca, Nur Alan, Can Acer, Faysal Soysal gibi şairlerin bulunduğu “Gazze Şiir Nöbeti” İstiklal Caddesi’nden gerçekleşti. İsrail’e katliamı durdurma çağrısı yapılan nöbette şairler kendi şiirlerinin yanı sıra Mahmud Derviş, Sezai Karakoç, Semih El-Kasım, Pablo Neruda, Ghayat El-Madhoun gibi yeryüzündeki adaletsizliklere karşı dillere pelesenk olan dizeleriyle tanınan isimlerin şiirleri okundu. Türkçe, İngilizce, Farsça, İspanyolca ve Arapça beş farklı dilde şiirler seslendirildi. Mis Sokak’ta toplanan şairlere yoldan geçen yerli yabancı birçok kişi eşlik etti. Vatandaşlar yer yer alkış yer yer İsrail’e sözlü tepkiyle şairlere destek oldu.Hilmi Yavuz, Ömer Erdem, Cahit Koytak, Haydar Ergülen, Adem Turan gibi birçok şair de şiirleriyle nöbete destek verdi.

HER CUMA DÜZENLENECEK

Şairler şiirlerini seslendirmeden kısa konuşma yaptı. Faysal Soysal kadın ve çocukların ölümüne dikkat çekerek “Şairler, sanatçılar asla vicdanları tutsak alınabilecek insanlar değil. Her zaman zalime karşı kim olursa olsun mazlumdan yana olmuşlardır. Bugün bizler de Türkiye’nin şairleri olarak buradan Gazzelilere ses olmak istiyoruz” dedi. Adnan Özer ise “Ey millet merhaba, şiirden bir damla duyun hiç olmazsa. Bugünlerde bu tuhaf gösteriyi bu yüzden sergiliyoruz” diye konuştu. “Gazze Şiir Nöbeti”, İsrail’in Gazze’ye saldırıları durana kadar her cuma akşam saatlerinde Mis Sokak’ta devam edecek.



#Gazze
#Edebiyat
#Şiir
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Kamer Suresi 45. ayeti neyi anlatıyor?