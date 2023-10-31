Gazze için şiir nöbeti

İsrail’in Gazze’deki soykırımına edebiyat dünyasından da tepki geldi. Ali Günvar, Adnan Özer, Hüseyin Karaca, Nur Alan, Can Acer, Faysal Soysal gibi şairlerin bulunduğu “Gazze Şiir Nöbeti” İstiklal Caddesi’nden gerçekleşti. İsrail’e katliamı durdurma çağrısı yapılan nöbette şairler kendi şiirlerinin yanı sıra Mahmud Derviş, Sezai Karakoç, Semih El-Kasım, Pablo Neruda, Ghayat El-Madhoun gibi yeryüzündeki adaletsizliklere karşı dillere pelesenk olan dizeleriyle tanınan isimlerin şiirleri okundu. Türkçe, İngilizce, Farsça, İspanyolca ve Arapça beş farklı dilde şiirler seslendirildi. Mis Sokak’ta toplanan şairlere yoldan geçen yerli yabancı birçok kişi eşlik etti. Vatandaşlar yer yer alkış yer yer İsrail’e sözlü tepkiyle şairlere destek oldu.Hilmi Yavuz, Ömer Erdem, Cahit Koytak, Haydar Ergülen, Adem Turan gibi birçok şair de şiirleriyle nöbete destek verdi.

Şairler şiirlerini seslendirmeden kısa konuşma yaptı. Faysal Soysal kadın ve çocukların ölümüne dikkat çekerek “Şairler, sanatçılar asla vicdanları tutsak alınabilecek insanlar değil. Her zaman zalime karşı kim olursa olsun mazlumdan yana olmuşlardır. Bugün bizler de Türkiye’nin şairleri olarak buradan Gazzelilere ses olmak istiyoruz” dedi. Adnan Özer ise “Ey millet merhaba, şiirden bir damla duyun hiç olmazsa. Bugünlerde bu tuhaf gösteriyi bu yüzden sergiliyoruz” diye konuştu. “Gazze Şiir Nöbeti”, İsrail’in Gazze’ye saldırıları durana kadar her cuma akşam saatlerinde Mis Sokak’ta devam edecek.