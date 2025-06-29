Geleceğin seyahat trendleri ve mutfak

Dünyanın farklı yerlerindeki görülebilecek bölgeleri gezip görmek, lezzetlerini tatmak en zevkli ve bir o kadar da en ilginç uğraşlardan biri olsa gerek. Son dönemlerde göze hitap eden yerlere nispeten damağa hitap eden yerlerden oluşan rotalar da seyahatleri belirler oldu. Artık seyahat trendleri ağız tadını bilenlere göre de şekil alıyor, değişiyor. Elbette gezmek için rotalar oluşturulurken yapılan araştırmalar bir rehber niteliği taşıyor. Ekonomik ve jeopolitik faktörler nereye gidileceği kararını etkilese de anlamlı deneyimlere duyulan arzu seyahat kararlarının halen büyük bölümünü oluşturuyor.

Mastercard Ekonomi Enstitüsü’nün “Seyahat Trendleri 2025 Raporu”na göre geçen yıl 67 ülkeden turist ağırlayan İstanbul yeme-içme kategorisinde ilk sırada yer aldı. Şehirdeki restoranlar Asya, Orta Doğu, Akdeniz ve Doğu Avrupa mutfaklarını harmanlayan ve her zevke hitap eden yemek seçenekleriyle övgü topladı.

Hazırlanan rapora göre, döviz kurları ve jeopolitik dinamikler tüketici davranışlarını etkilerken, bireysel tercihler ve amaç odaklı motivasyonlar da seyahat sektörünü şekillendiren itici güçler olmaya devam etti. Raporda geçen global gurme destinasyonları listesinin başındaki İstanbul’un restoranları, Asya, Orta Doğu, Akdeniz ve Doğu Avrupa mutfaklarını harmanlayan ve her zevke hitap eden yemek seçenekleri sunuyor.

Global ölçekte en çok tercih edilen gurme şehirleri belirlemek için yeme-içme mekanlarında yapılan sınır ötesi harcamaları analizinde, şehir genelinde medyan sayı hesaplanarak her restoranda turistler tarafından temsil edilen ülke sayısı ölçüldü. Böylece belirli bir şehirdeki restoranlar arasında turist çeşitliliği medyan bir ölçüyle belirlendi. Yeme-içme listesini oluşturan 43 ülkenin her biri için en iyi şehir listelendi. 2024 yılında 67 ülkeden turist ağırlayan İstanbul, listedeki 43 şehri geride bırakarak birinci oldu. Listenin ilk 10’unda Avrupa’dan 7, Asya’dan 2 destinasyon daha yer aldı. Bunlar Cannes (Fransa), Interlaken (İsviçre), Barselona (İspanya), Dubrovnik (Hırvatistan), Mikonos (Yunanistan), İtalya, Malta, Tayland ve Endonezya oldu. Bu destinasyonların her biri, canlı mutfak kültürleriyle dünya çapındaki ziyaretçileri kendine çekiyor. Araştırmada ayrıca Pekin (Çin), Cannes ve Mikonos, yemek fiyatları açısından listenin en üstünde; Ayia Napa (Kıbrıs), Varna (Bulgaristan) ve Braşov (Romanya) ise en altta yer aldı.

Rapora göre 2019-2024 arasında Japonya’dan Kayseri’ye gelen turist sayısı neredeyse 6 kat artarak listede başı çekti. Makroekonomik ortam turistlerin seyahat kararlarını güçlü bir şekilde etkilerken sağlıklı yaşam ve kişisel bakım trendinin de yükseldiği vurgulandı. Yapılan yatırımlara bağlı olarak iş seyahatleri artarken turizm ve eğlence destinasyonu önem kazandı. Ayrıca spor tutkusu seyahat tercihlerinde belirleyici oldu. Kurlardaki değişikliklerin bölgesel bazda seyahatleri etkilediği görüldü.

Daha fazla güzel anılar oluşturmak için

Küresel turizm sektörünün geleceğine ilişkin 11 ülkede 5 bin tatilciyle yapılan “Tatil Seyahatlerinde 15 Trilyon Dolarlık Fırsatı Açığa Çıkarma” adlı araştırmasının sonuçlarını açıklayan Boston Consulting Group (BCG) 2040’a kadar eğlence ve tatil amaçlı seyahatlerin yıllık gelir hacminin üç katına çıkarak 15 trilyon dolara ulaşabileceğini bildirdi.

Gelecek 15 yılda söz konusu gelirlerin 15 trilyon dolara çıkarak oteller ve diğer seyahat sektörü paydaşları için fırsatlar sunacağı kaydedilen araştırmada havayolları, oteller ve diğer seyahat sektörünün 2024’te tatil amaçlı seyahatlerden 5 trilyon dolar gelir elde ettiğinin belirtildi.

Gelirlerde 3 kat büyüme öngörüsü gelişmekte olan birçok pazarda seyahat etmeye hevesli orta sınıfın giderek büyümesi ve eşyalar yerine deneyimlere verilen önemin artmasıyla insanların paralarını giderek daha fazla güzel anılar oluşturmak için harcamayı tercih etmek istemesine dayandırıldı.

Araştırmaya göre başta Çin, Hindistan, Türkiye ve Suudi Arabistan olmak üzere gelişmekte olan pazarlar gelecekte turizm sektörünü büyütecek. Yeni hedef gruplar, yeni kanallar ve yeni kurallar, seyahat edenlerin profilinde olduğu gibi seyahati de temelden değiştirecek. Bu talebin çoğunluğunu ise gençler oluşturuyor. Genç hedef kitlenin seyahat davranışını ise sosyal medya ve yapay zekâ önemli ölçüde etkiliyor. Seyahat taleplerinde sağlıklı yaşam, maneviyatın yanısıra mutfak deneyimleri giderek daha fazla odak noktası haline geliyor.

Pizzada yenilik

Türk gastronomisine yepyeni bir soluk getiren Capri Pizza Restaurant’tan alışılmışın dışında özel pizza tarifi: Ispanaklı, sucuklu ve limonlu pizza. Nişantaşı’nda kapılarını açan restoranın klasik İtalyan mutfağını yerel malzemelerle özgün şekilde yorumuyla dikkat çeken lezzeti “Spinaci Pizza” oldu. Mozzarella peyniri, taptaze ıspanak, yerel sucuk ve rendelenmiş limon kabuğundan oluşan bu pizza, geleneksel tatların dışına çıkarak sıra dışı bir lezzet deneyimi sunuyor. “Ispanak, sucuk ve limon kabuğu bir arada olur mu?” sorusunu akıllara getiren bu özel tarif, cevabını ilk ısırıkta veriyor.

Hamurun sihirbazı olarak anılan ünlü İtalyan şef Angelo Berardinelli her bir hamur parçasını detaylı bir bilimsel çalışmayla ele alıyor. Farklı un türlerinin test edilmesi, suyun mineral yapısının analiz edilmesi ve geleneksel mayanın kullanılmasıyla oluşturulan özel tarif, Türkiye’de benzeri nadir bulunan bir lezzet standardı ortaya koyuyor. Şefin özenle geliştirdiği tariflerden biri olan bu pizzayı farklı kılan ise limon kabuğu aroması.







