Geleceğin Sineması Yarışması’nda başvurular başladı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü ile Türkiye Sinema ve Audiovisuel Kültür Vakfı (TÜRSAK) iş birliğinde 22’ncisi düzenlenen “Geleceğin Sineması Yarışması”nda başvurular açıldı. Son başvuru tarihi 30 Mayıs olan yarışmada 10 senaryo projesi, 35 bin lira destekle film çekmeye hak kazanacak. Konu ve tür sınırlaması bulunmaksızın Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki devlet ve vakıf üniversitelerinin sinema ve medya bölümlerinde okuyan ön lisans, lisans ve yüksek lisans öğrencilerinin katılımına açık olan yarışmanın başvuruları, “geleceginsinemasi.com” internet adresindeki form üzerinden gerçekleştirilecek.