Pamuk Prenses’e Kuveyt ve Lübnan’dan yasak

Hollywood yapımı Pamuk Prenses filmi, filmde rol alan İsrailli oyuncu Gal Gadot’un Gazze’deki soykırıma destek verdiği gerekçesiyle Kuveyt ve Lübnan’da yasaklandı. Kuveyt merkezli özel El-Kabas gazetesi, “siyonist oyuncu ve eski İsrail askeri” olarak tanımladığı Gadot’un rol aldığı filme, sosyal medya üzerinden gelen yoğun halk baskısının ardından sinema salonlarının filmi göstermeme kararı aldığını aktardı. Lübnayçişleri Bakanlığı da yaptığı açıklamada, Arap Birliği’ne bağlı İsrail’i Boykot Ofisi’nin kararı doğrultusunda filmin ülkede gösteriminin yasaklandığını duyurdu. Yaklaşık 20 yıl önce İsrail ordusunda iki yıl askerlik yaptığı belirtilen oyuncu, Gazze’deki İsrail saldırılarına verdiği destek nedeniyle tepki çekmişti.