Hayat Geleceğin ustalarına ödül
KÜLTÜR SANAT

Geleceğin ustalarına ödül

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ‘Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım’ yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni Zeytinburnu Kültür Sanat’ta yapıldı. Geleneksel sanat meraklılarının buluştuğu törende, yarışmanın kazananları da ödüllerine kavuştu.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Yeni Şafak
Geleceğin ustalarına ödül
​Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ‘Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım’ yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni Zeytinburnu Kültür Sanat’ta yapıldı.

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ‘Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım’ yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni Zeytinburnu Kültür Sanat’ta yapıldı. Geleneksel sanat meraklılarının buluştuğu törende, yarışmanın kazananları da ödüllerine kavuştu. Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından düzenlenen ve içerisinde hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini ve kalem işi gibi 5 önemli el sanatı eserlerinin bulunduğu yarışmada, dereceye giren eserler sergilendi. Ödül törenine katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bana göre geleneksel sanatların dünya üzerinde yaşaması için bunun gibi yarışmalar hep var olmalı, oluyor ve olacak da” diye konuştu. Program, yarışmacılara ödüllerin verilmesiyle son buldu.

Picasso’ya geleneksel bakış
HAYAT
Picasso’ya geleneksel bakış
47 ile yağış uyarısı

47 ile yağış uyarısı

​Meteoroloji son hava durumu tahminlerini açıkladı.
Günün maçları nefes kesecek

Günün maçları
nefes kesecek

Dünya Kupası'nda 4 takım bugün son 16 bileti alacak.
Suriyenin kuzeyine kara harekatı

Suriye'nin kuzeyine kara harekatı

Bahçeli: Münbiç, Tel Rıfat ve Ayn El Arap'ta terörist bırakılmamalı.

​Miçotakis'in kulakları Atina'yı sallıyor.

​Başı ABD ve İngiltere çekiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.