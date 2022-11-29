Geleceğin ustalarına ödül

Bu yıl 9’uncusu düzenlenen ‘Geleceğin Ustaları Geleneksel Sanatlar Tasarım’ yarışmasının sergi açılışı ve ödül töreni Zeytinburnu Kültür Sanat’ta yapıldı. Geleneksel sanat meraklılarının buluştuğu törende, yarışmanın kazananları da ödüllerine kavuştu. Zeytinburnu Kültür Sanat tarafından düzenlenen ve içerisinde hüsn-i hat, tezhip, minyatür, çini ve kalem işi gibi 5 önemli el sanatı eserlerinin bulunduğu yarışmada, dereceye giren eserler sergilendi. Ödül törenine katılan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bana göre geleneksel sanatların dünya üzerinde yaşaması için bunun gibi yarışmalar hep var olmalı, oluyor ve olacak da” diye konuştu. Program, yarışmacılara ödüllerin verilmesiyle son buldu.

HAYAT Picasso’ya geleneksel bakış