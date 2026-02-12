Yeni Şafak
Geleneğin Yaşayan Yüzü sergilendi

04:0012/02/2026, Perşembe
Ankara 15 Temmuz Demokrasi Müzesi’nde “Geleneğin Yaşayan Yüzü” sergisi açıldı.

Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü ve Doğu Kültür Sanat ve Medeniyet Merkezi Derneği iş birliğinde gerçekleşen sergide, İl Kültür Turizm Müdürlüğü bünyesinde yürütülen geleneksel sanatlar ve zanaatlar kurslarında katı, sedef kakma, ebru, tezhip, minyatür, seramik, hüsn-i hat eğitimi alan kursiyerlerin eserleri sergilendi. Açılışa, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara İl Kültür ve Turizm Müdürü Erhan Karakaya, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz, şube müdürleri ve bürokratlar katıldı. Kültürel üretimin güçlenmesi amacıyla açılan sergi, 17 Şubat'a kadar ziyarete açık olacak.

SANATLA KÜLTÜR AKTARIMI

Sergi açılışında konuşan Ankara Valisi Vasip Şahin, milletlerin birbirini etkilemesi ve kültür aktarımı konusunda en çok kullanılan unsurlardan birinin sanat olduğunu vurguladı.

Türkiye’nin kendi kodlarına, kültür değerlerine ait hem sanat dalı hem oyunları olduğunu ve bunların tekrar gün yüzüne çıkarıldığını dile getiren Şahin, “Bir tezhip yaparken oradaki her bir motifin, her bir çiçeğin ne anlama geldiğini, çocuklarımız bir taraftan içselleştirmiş oluyor. Dolayısıyla, kendi kültüründen güç alan, oradan hareket eden bir genç de geleceğe daha yerli bir şekilde bakabiliyor. Dünyaya taşıyacağı birçok değer olduğu özgüveniyle yetişmiş oluyor” dedi.



