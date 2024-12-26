Genç yazar ve editör adayları kendi dergilerini yayınlayacak

Dijital Jenerasyon Derneği tarafından düzenlenen ve Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından desteklenen, 'Dijital Dergicilik Okulu' yazarları ve editör adaylarını bekliyor.

Kendi derginizi yayımlayın

Dernekten yapılan açıklamaya göre, genç yazar ve editör adaylarının başvurabileceği bu projede, katılımcılar dijital yayıncılık alanında kapsamlı bir eğitim alarak kendi dergilerini yayımlayabilecek.





Dijital Dergicilik Okulu, yazı yazma, tasarım, ekip çalışması ve içerik üretimi gibi konularda 192 saatlik çevrim içi eğitim sunuyor. Eğitimlere katılmaya hak kazananlar, 4 ay boyunca alanında uzman eğitmenlerden mentorluk desteği alarak editörlük, röportaj, tema hazırlama ve içerik tasarımı gibi beceriler kazanacak.





Altı yıllık başarı hikayesi

Proje, bugüne kadar bin 364 öğrenciye doğrudan eğitim vererek 800’den fazla dijital derginin yayımlanmasını sağladı. Bu dergilerde 3000’den fazla genç yazar, şair ve çizer eserlerini okuyucularla buluşturdu. Toplamda 12.800’den fazla sayfa dijital içerik üretildi.





Dijital yayıncılıkla geleceği şekillendirin

Dijital Dergicilik Okulu, gençlerin hayal gücünü dijital dünyaya taşıyan bir platform olarak dikkat çekiyor. Kağıt kullanımını sıfıra indiren bu model, çevre dostu ve sürdürülebilir bir yayıncılık anlayışını benimseyerek doğaya katkı sağlıyor. Aynı zamanda, gençlere yüksek maliyetlere katlanmadan eserlerini yayımlama fırsatı sunarak eşitlikçi bir platform olma özelliği taşıyor.





Başvurular devam ediyor

Projeye katılmak isteyenler, https://www.dergicilikokulu.com/ adresinden ücretsiz olarak başvurularını gerçekleştirebilir. Eğitim sonunda katılımcılar, kendi ekiplerini kurarak dijital dergilerini okuyucularla buluşturma fırsatı yakalayacak.



