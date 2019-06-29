Seçim 23 Haziran 2019 İstanbul Seçimi
Hayat Gençler sanatla nefes alıyor
KÜLTÜR SANAT

Gençler sanatla nefes alıyor

Resim ve Heykel Müzeleri Derneği ile Akbank Sanat’ın iş birliğinde 37’ncisi düzenlenen “Akbank Günümüz Sanatçıları Yarışması”nın kazananları belli oldu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Ödül alan eserler belli oldu.
Ödül alan eserler belli oldu.

Bu yıl “Ortak Stratejilerin Gösterisi” temasıyla gerçekleştirilen yarışmada, 20 eser finale kalırken, finale kalanlar arasından 4 sanatçı ödüle layık görüldü. Sanatçılar Ahu Akgün, Merve Vural, Özge Yalacak ve Semra Doğan Ak, ödüllerini Akbank Sanat’ta düzenlenen törende aldı. Finale kalan eserlerden oluşan, küratörlüğünü Melih Görgün’ün üstlendiği sergi de sanatseverlerin ziyaretine açıldı. Bu etkinliklerin genç sanat ortamının nefes alabileceği alanlar olduğuna dikkati çeken Görgün, “Hayatta kalma bağlamında stratejiler geliştirme anlamını taşıyan bir tema ile farklı üniversiteler ve şehirlerden katılımı bir araya getiren, böyle bir çabanın devamı konusunda gereken altyapıyı hazırlayan Akbank Sanat’a teşekkür ediyorum.” dedi. 36. Günümüz Sanatçıları Sergisi, 31 Temmuz’a kadar ziyaret edilebilecek.

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