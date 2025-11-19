Gereksiz kullanılan antibiyotik direnç gelişimini hızlandırıyor

Hastaneden yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Hıraloğlu, Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) son değerlendirmelerine göre, antibiyotik direncinin son yıllarda dünya genelinde yüzde 40 arttığını ifade etti.





Hıraloğlu, söz konusu artışın "sessiz bir pandemi" olarak tanımlanan direncin her geçen yıl daha kritik bir boyuta ulaştığını gösterdiğini kaydetti.

Her yıl Avrupa Antibiyotik Farkındalık Günü ve Dünya Antimikrobiyal Farkındalık Haftası kapsamında, antibiyotiklerin bilinçli kullanımının önemine dikkat çekildiğine işaret eden Hıraloğlu, özellikle viral enfeksiyonlarda antibiyotik talebinin ciddi bir sorun olmaya devam ettiğini aktardı.





Hıraloğlu, "Grip, nezle, Kovid-19 gibi viral hastalıklarda antibiyotik kullanımına gerek yoktur. Buna rağmen hastaların önemli bir kısmı antibiyotik talep ediyor. Gereksiz kullanım direnç gelişimini hızlandırıyor." ifadelerini kullandı.





Hıraloğlu, DSÖ'nün antibiyotik direncini "küresel sağlık için en büyük tehditlerden biri" olarak tanımladığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Dirençli bakteriler arttıkça, daha önce kolayca tedavi ettiğimiz enfeksiyonlar bile yanıt vermez hale geliyor. Tedavi süresi uzuyor, komplikasyonlar artıyor ve ölüm riskleri yükseliyor. Bu tabloyu tersine çevirmenin yolu akılcı antibiyotik kullanımından geçiyor."



