Geride üretken bir yıl bıraktık

Salgın önlemlerinin gevşemesiyle kapanma dönemindeki birikimler sanatseverlerle buluştu. Bu yılın üretimlerini, o eserlerden öne çıkanları yazar ve yönetmenler değerlendirdi.

Sezai Karakoç hatıraları heyecanlandırdı

Üstad Sezai Karakoç’un hatırlarının yayınlanması, benim için 2022 yılının en heyecan verici olaylarının başında gelir. Bu yıl içinde dikkatimi çeken iki yayıncılık faaliyeti daha oldu. Birisi İLEM ve Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yeni edisyonuyla altı cilt olarak yayınlanan İslam Düşünce Atlası. Diğeri de çok iyi bir ekip tarafından uzunca bir emek sonucu yayına hazırlanan Kemal Tahir külliyatının yeni yüzüyle Ketebe’den çıkması oldu.

Festivaller çok değerliydi

Bu yıl, mayıs ayında çıkardığım “Peynirli Makarna” ve “Emir Demir İksir’in Peşinde” ve “Uruk Ülkesine Yolculuk” kitapları, film olarak ise TRT ortak yapımı “Klondike” ve “Till” öne çıktı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın hayata geçirdiği Beyoğlu Kültür Yolu Festivali ve Korkut Ata Film Festivali’ni kıymetli buluyorum. Oyuncu Burak Haktanır’ın duruşu çok değerliydi. Eskişehir’deki “Odun Pazarı Müze Binası”, mimarisiyle en iyi müzelerden biri olarak seçilmesi nedeniyle önemli. Nurdan Albamya İnce’nin yazdığı ve oynadığı “Filistin Hakkında Konuşmalıyız” oyunu yılın beğendiğim işlerindendi.

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Kitaplarımız farklı dillere çevrildi

2022’de kitap fuarları yoğun bir katılımla geçti. Basılan kitap sayısında ciddi bir artış oldu. Benim dikkatimi çeken eserlerden ilki Sadık Yalsızuçanlar’ın İki Semazen Bir Palyaço kitabı oldu. “Nakkaş: Bir Şah-ı Nakşibend Romanı”nı da dil ve anlatımı açısından beğendim. Film kategorisinde “İyi Ki Varsın Eren” ve “Adanış” filmini söyleyebilirim. Özbekistan, Kırgızistan, Kazakistan, Türkmenistan gibi ülkeler bu yıl bizden birçok kitabı kendi diline çevirdi. Yıl boyunca yaptığımız üretimlerin karşılığını böyle gördük.

Kaliteli yapımları cımbızla ayıkladık

Nuray Kayacan Sünbül – Yönetmen

Bu yıl kendi adıma da verimli bir sene oldu. “Manevi Rehber”, “Ukde”, “Kan ve Ter- Bir Şampiyonluk Hikayesi” belgesellerini çektim. Kaliteli yapımları cımbızla ayıklamak zorunda kalan sanatseverler umarım 2023’te sanatı hak ettiği yerde ağırlar. Beni en fazla etkileyen sanat eserleri Cengis Asiltürk’ün “Köşegönderi” kitabı, Maryna Er Gorbach’ın “Klondike” filmi, Ömer Faruk Aksoy’un TBMM Milli Saraylar Saray Koleksiyonları Müzesi Sanat Galerisi’nde sergilenen, “Bir Belgeselcinin Hicaz’daki 40 Yılı” isimli fotoğraf sergisi oldu.

Roman yayımı arttı

Cihan Aktaş – Yazar

2022 yılına baktığımda, okunmaya değer birçok roman yayımlandığını görüyorum. Yasemin Karahüseyin’in “Dostun Evi Haverzemin Cengi” ve Handan Acar Yıldız’ın “Rölyefteki Aslan”ı, okuma listemde yer alıyor. Bunların yanı sıra Necip Tosun’un, “Dünya Romanının Klasikleri” başlığıyla, roman alanına kazandırdığı büyük emek işi eserin altını da çizmek isterim. Öykü alanında yine hareketli bir yıldı. Naime Erkovan’ın “Ve Şehre Bir Flanör Gelir” kitabı, Tuncay Günaydın’ın “Perdesi Yırtık Dünya”sı, öyküleriyle öne çıktı. Seyrettiğim filmlerden Faysal Soysal’ın, “Ceviz Ağacı”, Emre Erdoğdu’nun “Beni Sevenler Listesi” ve Ferit Karahan’ın “Okul Tıraşı” aklımda yer etti.

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