Gişe komik ve romantik

Ülkemizde gişe verileri hafta sonu 3 gün ve haftanın 7 günü şeklinde iki tablo halinde paylaşılıyor. Şubatın son haftasında şu ana kadarki 53 günlük bilet satış tablosuna baktığımızda komedi filmlerinin başı çektiğini görüyoruz. Gupse Özay’ın Lohusa filmi 5 haftada 2 milyon sınırına dayandı. Hasılat ise 250 milyon TL’nin üzerinde. Kolpaçino 4 4’lük de gişede umduğunu bulanlardan. Film 6 haftada 2 milyon izlenme karşılığı 240 milyon TL hasılat elde etti. İbrahim Büyükak’ın Mutluyuz filmi de birçok yapım arasından sıyrılıp 500 bin izleyici ile 60 milyon TL hasılat elde etti.





ROMANTİK FİLMLER SÜRPRİZ YAPTI

Yılın ilk iki ayında sürpriz ise romantik filmlerde yaşandı. 3391 Kilometre filmi beklenmedik şekilde ilgi gördü ve 6 haftada 1 milyon barajını geçti. Çok meşhur isimlerden oluşan oyuncu kadrosu olmamasına rağmen başarıyı yakalayan film 120 milyon TL hasılat seviyesini geçti.

Gişenin sürpriz yapan bir diğer romantik filmi ise Hatıran Yeter oldu. Henüz 1 haftalık vizyon süresi olan film daha şimdiden 120 bin kişi tarafından izlendi. 15 milyon TL hasılat verisine ulaştı. Özellikle gençlerin ilgisini çeken filmin gişesinin daha da yükselmesine kesin gözüyle bakılıyor.

Hatıran Yeter filmi ilk haftasında 100 bin barajını geçti. Mutluyuz filmi 500 bin izleyici ile 60 milyon TL hasılat elde etti.





ANİMASYONLAR GİŞEYE RENK KATIYOR

Türkiye gişesinin son yıllardaki başarılı renklerinden biri de animasyonlar. Bunların başını da Rafadan Tayfa serisi çekiyor. Hayrimatör, 9 haftalık gişesinde 2 milyon 600 bin bilet verisine ulaşarak serinin en çok izlenen ikinci filmi oldu. Rafadan Tayfa: Göbeklitepe 3 milyon 444 bin izleyiciyi salonlara çekmişti.

Geçtiğimiz hafta vizyona giren Kral Şakir: Devler Uyandı filmi de gişeye hareket getirdi. Bir haftada 250 bin verisini geçen film 30 milyondan fazla da hasılat elde etti.





TARİHİ FİLMLER HÜSRANA UĞRADI

Yılın ilk iki ayında en dikkat çekici veri ise iddialı tarihi filmlerin izleyicide yankı bulamaması oldu. Haftalardır ciddi bir reklam kampanyası yürüten Zaferin Rengi filmi ilk haftasında 100 bin izlenmeyi geçebildi. Oyuncu kadrosunda ekranlardan da tanınan çok sayıda isim olmasına ve konusunun futbol bağlantılı olarak Kurtuluş Savaşı dönemi olmasına rağmen film beklentiyi karşılamadı. Yakın dönemde vizyona giren Atatürk filmleri de umduğunu bulamadı. Disney +’ın dizi olarak kurguladığı, Ermeni lobilerinin tepkisi sebebiyle yayınlayamadığı yapım sinemada 2 ayrı film olarak yer aldı. İddialı prodüksiyonu, oyuncu kadrosu ve konusuna rağmen iki film toplamda 2 milyonu zor geçti.

Gişedeki son ilginç veri ise Yorgos Lanthimos’un Zavallılar filmi ile ilgili… Bağımsız film seyircisinin tanıdığı yönetmenin yeni filmi 100 binden fazla kişi tarafından izlendi. Filmin Oscar’da 11 adaylık alması ve çok konuşulmasının bu manzarada etkisi olduğu söylenebilir. Lakin fantastik ya da aksiyon türü dışında kalan, hele hele bağımsız film yönteminde olan yabancı filmlerin bu seviyede hiç izlenmediğini özellikle belirtelim.



