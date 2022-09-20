Göç meselesine duvar resimli mesaj: Dünyaya açılan pencereler

Brezilyalı ünlü duvar sanatçısı Eduardo Kobra, Güney Amerika’nın finans, ticaret ve sanayi merkezi Sao Paulo’daki Göçmenlik Müzesi’nin önündeki duvara yeni ve çarpıcı bir eser çizdi.
6 metre yüksekliğinde, 127 metre uzunluğundaki ‘Dünyaya Açılan Pencereler’ adlı duvar resmi, farklı kökenlerden gelen sekiz göçmen ve mülteciyi anlatıyor.
DUVARLARI KALDIRMAK İÇİN
Muralist sanatçı Kobra, duvarları ‘sembolik bir engel’ olarak gördüğünü ve bunu ortadan kaldırmak için müzenin ön cephesine farklı milletlere mensup göçmenler çizdiğini ifade etti.
Her göçmenin dünyaya açılan bir pencere olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Kobra, hoşgörü mesajı vermek için duvarları farkındalık aracı olarak kullanmaya devam edeceğini söyledi.
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Amal'ın yürüyüşe başlaması nedeniyle Gaziantep Kalesi önünde tören düzenlendi.
Törene çok sayıda mülteci çocuk katıldı. Etkinlikte çocuklar ellerindeki fenerler ile Amal'ın yolunu aydınlatarak yürüyüşüne eşlik etti.
Tuttukları şıklarla kuklaya yolu gösteren mülteci aileler ve çocukları arasından ilerleyen Amal'ın kuklası, vatandaşlar tarafından da ilgi gördü. Etkinlikte sanatçılar Ali Demirel ve Balkan Karişman Gaziantep Kalesi üzerinde ışık ve lazer gösterisindeydi.
İngiltere merkezli Good Chance Tiyatrosu tarafından hayata geçirilen ve Türkiye'den birçok kuruluş ve sanatçının destek verdiği proje kapsamında hazırlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.
Küçük Amal'ın hikayesi ile dünya devletlerine farkındalık oluşturmak ve ülkelerinden iç savaştan kaçarak sınırı aşan çocukların sığındıkları ülkelere geliş hikayelerinde yaşadıkları sorunlarına dikkat çekmek hedefleniyor.
Gaziantep'ten başlayan ve 4 ay sürecek 8 bin kilometre yolculuğu olan Amal'ın kuklası, yolculuğu esnasında 120 farklı etkinliğe katılarak gittiği şehirde mültecilerle buluşacak.
Kukla Amal'ın dört ay sürecek yolculuğu başladı: İngiltere'ye gidiyor
Suriyeli mülteci çocukların yaşadığı sorunları gündeme getirmek amacıyla tasarlanan 3,5 metre boyundaki 'Amal' ismi verilen kukla, 4 ay sürecek ve İngiltere'de sona erecek yolculuğuna Gaziantep'te ilk adımını attı. Türkiye'den birçok kuruluş ve sanatçının destek verdiği proje kapsamında hazırlanan kukla Amal, annesini bulmak üzere yola çıkan bir kız çocuğunun hikayesini anlatıyor.