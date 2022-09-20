Göç meselesine duvar resimli mesaj: Dünyaya açılan pencereler

Brezilyalı ünlü duvar sanatçısı Eduardo Kobra, Güney Amerika’nın finans, ticaret ve sanayi merkezi Sao Paulo’daki Göçmenlik Müzesi’nin önündeki duvara yeni ve çarpıcı bir eser çizdi.

6 metre yüksekliğinde, 127 metre uzunluğundaki ‘Dünyaya Açılan Pencereler’ adlı duvar resmi, farklı kökenlerden gelen sekiz göçmen ve mülteciyi anlatıyor.

DUVARLARI KALDIRMAK İÇİN

Muralist sanatçı Kobra, duvarları ‘sembolik bir engel’ olarak gördüğünü ve bunu ortadan kaldırmak için müzenin ön cephesine farklı milletlere mensup göçmenler çizdiğini ifade etti.

Eduardo Kobra

Her göçmenin dünyaya açılan bir pencere olarak görülmesi gerektiğini vurgulayan Kobra, hoşgörü mesajı vermek için duvarları farkındalık aracı olarak kullanmaya devam edeceğini söyledi.

REKLAM