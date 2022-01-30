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Gönül Dağı 49. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube

TRT 1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 49. Bölümü 29 Ocak Cumartesi günü ekrana geldi. TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nın 49. Bölümünün tamamını haberimizde izleyebilirsiniz.


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Haber Merkezi Yeni Şafak
Gönül Dağı 49. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube
Gönül Dağı 49. bölümden

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 49. bölümü 29 Ocak Cumartesi günü ekrana geldi.

Gönüllere taht kuran ve anlattığı hikaye ile herkesin sevdiği diziler arasına adını yazdıran dizinin yeni bölümü yine hem gülümsetti hem de hüzünlendirdi.

Gönül Dağı 49. Bölüm (son bölüm) tek parça izle: Gönül Dağı full izle youtube

Gönül Dağı 49.Bölüm Özet

Taner, amcaoğullarıyla birlikte girdikleri çekici işinin, kendilerini icatlardan uzaklaştırdığını düşünmeye başlamıştır. Yeniden icat yaptıkları günlere dönmek istese de maddi kaygılar onları bu işe devam etmeye zorlar. Amcaoğulları ve Taner’in umutsuz bir şekilde devam ettikleri çekicilik işi, onları nasıl bir sürprizle buluşturacaktır?

Öte yandan Sefer’in hastalığını öğrenen çocuklar üzgün haldedir. Sefer’in iyileşmesi için bir yol arayan çocuklar, nasıl bir maceraya sürüklenecektir?

Bunun yanı sıra Elif ve Arif’in ameliyat günü gelmiştir. Büyük umutlarla girdikleri ameliyat sonrasında baba kızı neler beklemektedir?

Gönül Dağı

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.

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