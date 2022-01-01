Hayat Gönül Dağı dizisine yeni bir oyuncu daha katılıyor
TELEVİZYON

Gönül Dağı dizisine yeni bir oyuncu daha katılıyor

TRT1'de yayına başladığı ilk günden bu yana sevilerek izlenen Gönül Dağı, bu hafta ekrana gelmeyecek. Bugün Gönül Dağı Kurban bölümü yayınlanacak. Öte yandan sevilen diziye yeni bir oyuncu daha katılacak.

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Haber Merkezi Diğer
Gönül Dağı dizisine yeni bir oyuncu daha katılıyor
Gönül Dağı dizisinden.

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda bu hafta ekrana gelmeyecek.

Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 46. bölümünün 8 Ocak Cumartesi ekrana gelmesi bekleniyor.

Gönül Dağı 46, Bölüm fragmanı

Yeni bir oyuncu daha katılıyor

Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolde oynadığı diziye genç bir oyuncu daha katılıyor. Diziye Oya İloğulları, Elvan karakteri ile katılacak.

Oya İloğulları
Oya İloğulları

Bu sezon kadroya katılanlar

Serkan Kuru

Halil İbrahim Kalaycıoğlu

Burak Haktanır

Cemil Şahin

Sevilay Gültekin

Ufkum Kalaoğlu

Buse Orcan

Cem Kurtoğlu

Diziden ayrılanlar

Utku Ateş

Cemre Melis Çınar

Gönül Dağı

"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.

  • Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.
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