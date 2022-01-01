Gönül Dağı dizisine yeni bir oyuncu daha katılıyor

TRT1'in sevilen dizisi Gönül Dağı'nda bu hafta ekrana gelmeyecek.
Ekrana geldiği ilk günden bu yana izleyicilerin gönlünde taht kuran Gönül Dağı dizisinin 46. bölümünün 8 Ocak Cumartesi ekrana gelmesi bekleniyor.
Gönül Dağı 46, Bölüm fragmanı
Yeni bir oyuncu daha katılıyor
Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan'ın başrolde oynadığı diziye genç bir oyuncu daha katılıyor. Diziye Oya İloğulları, Elvan karakteri ile katılacak.
Bu sezon kadroya katılanlar
Serkan Kuru
Halil İbrahim Kalaycıoğlu
Burak Haktanır
Cemil Şahin
Sevilay Gültekin
Ufkum Kalaoğlu
Buse Orcan
Cem Kurtoğlu
Diziden ayrılanlar
Utku Ateş
Cemre Melis Çınar
Gönül Dağı
"Bozkırda Bir Anadolu Masalı"nı anlatan dizinin başrollerini ise Berk Atan ve Gülsim Ali İlhan paylaşıyor.
- Dizinin oyuncu kadrosunda, Ecem Özkaya, Ferdi Sancar, Ali Düşenkalkar, Erdal Cindoruk, Gülhan Tekin, Feyza Işık, Ege Aydan, Eser Eyüboğlu, Cihat Süvarioğlu, Semih Ertürk, Nazlı Pınar Kaya, Şebnem Dilligil, Yavuz Sepetçi, Nuri Gökaşan, Hüseyin Sevimli ve Çiğdem Aygün yer alıyor.