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Gribin sonu yok

Kış mevsimiyle birlikte salgın hastalıklar arttı, hastalık süresi uzadı. Uzman Doktor Gökçe Demir, “Antikor seviyelerimiz düştü o yüzden virüs yüküne maruz kaldığımızda ciddi şekilde hastalanıyoruz ve hastalık süresi daha uzun seyrediyor.” dedi. Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu da “İnfluenzanın daha uzun sürdüğüne şahit oluyoruz.” ifadelerini kullandı.

Saliha Engin
04:00 - 23/12/2023 Cumartesi
Güncelleme: 02:25 - 23/12/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Kış mevsimiyle birlikte salgın hastalıklar da ortaya çıktı. Grip, RSV, İnfuenza ve Kovid-19 vakalarının artmasıyla birlikte uzmanlar, maske ve mesafe uyarısında bulunmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü ise JN.1 varyantının ortaya çıkmasıyla ‘Evde kalın, aşı olun ve maske takın’ uyarısında bulundu. İstanbul Florance Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Gökçe Demir, “Bu hastalıklarla iki yıldır karşılaşmadıkları için bağışıklık sistemi bellek hücreleri onları unuttu. Ayrıca bizim infulenza dediğimiz gribe karşı antikor seviyelerimiz düştü, o yüzden virüs yüküne maruz kaldığımızda ciddi şekilde hastalanıyoruz ve hastalık süresi

daha uzun seyrediyor.” dedi.

Gökçe Demir
Muhammed Emin Akkoyunlu

YENİDEN ‘MASKE’ VE ‘MESAFEYE’ DİKKAT

Kovid dönemindeki uzun bir kapanmanın ardından bu yıl salgın hastalıkların çok fazla ortaya çıktığını söyleyen Demir, “Aslında bunlar her kış görülen mevsimsel hastalıklar ancak 2020-2022 yıllarında bir kapanma vardı ve insanlar uzun bir zaman bu etkenlerle karşılaşmamaya başladılar. Maske aslından ikincil bir kazanç olarak bu virüslerle karşılaşmamıza yol açtı. Artık bir toplu taşıma aracında kimse maske kullanmıyor ve grip ve nezle gibi etkenlerle sıkça karşılaşmaya başladılar.” ifadelerini kullandı. Yeni varyantın, Çin Amerika ve Hindistan’da görüldüğünü ancak yakın zamanda Avrupa ülkelerinde de sık sık karşılaşacağımızı belirten Demir, “Tüm dünya da ciddi bir nüfus var artık. DSÖ dikkate alınması gereken bir varyant açıklamasını yaptı. Bana gelen hastalarda iki hastalığı aynı anda yakalanabiliyor. İnfulenza ve koronavirüs olabiliyor. Özellikle okullarda bu virüsler ardı ardına yakalanıyor bunu eve taşınıyor.” diye konuştu.

Bağışıklık sisteminizi güçlü tutun

Medipol Hastanesi Göğüs Hastalıkları Bölümü Prof. Dr. Muhammed Emin Akkoyunlu da şunları söyledi: “Bu hastalıklar her kış olduğu gibi kış aylarında ortaya çıkan sorunlar. Bu kış da biraz gecikmeli de olsa ortaya çıktı. 2-3 yıldır infuenzanın daha uzun sürdüğüne şahit oluyoruz. Grip ve kovid vakalarında artış var. Bu hastalıkları bu yıl daha fazla görüyoruz. Üst solunum enfeksiyonlarından korunmak için sosyal mesafe, yada maske takın uyasında bulunuyoruz. Düzenli bir uyku, dengeli beslenme ve egzersiz ile bağışıklık sistemini güçlü tutabilirler.”




#Grip
#Sağlık
#Aktüel
#Toplum
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