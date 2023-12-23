Gribin sonu yok

Kış mevsimiyle birlikte salgın hastalıklar da ortaya çıktı. Grip, RSV, İnfuenza ve Kovid-19 vakalarının artmasıyla birlikte uzmanlar, maske ve mesafe uyarısında bulunmaya başladı. Dünya Sağlık Örgütü ise JN.1 varyantının ortaya çıkmasıyla ‘Evde kalın, aşı olun ve maske takın’ uyarısında bulundu. İstanbul Florance Nightingale Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Mikrobiyoloji Bölümü Uzm. Dr. Gökçe Demir, “Bu hastalıklarla iki yıldır karşılaşmadıkları için bağışıklık sistemi bellek hücreleri onları unuttu. Ayrıca bizim infulenza dediğimiz gribe karşı antikor seviyelerimiz düştü, o yüzden virüs yüküne maruz kaldığımızda ciddi şekilde hastalanıyoruz ve hastalık süresi

Kovid dönemindeki uzun bir kapanmanın ardından bu yıl salgın hastalıkların çok fazla ortaya çıktığını söyleyen Demir, “Aslında bunlar her kış görülen mevsimsel hastalıklar ancak 2020-2022 yıllarında bir kapanma vardı ve insanlar uzun bir zaman bu etkenlerle karşılaşmamaya başladılar. Maske aslından ikincil bir kazanç olarak bu virüslerle karşılaşmamıza yol açtı. Artık bir toplu taşıma aracında kimse maske kullanmıyor ve grip ve nezle gibi etkenlerle sıkça karşılaşmaya başladılar.” ifadelerini kullandı. Yeni varyantın, Çin Amerika ve Hindistan’da görüldüğünü ancak yakın zamanda Avrupa ülkelerinde de sık sık karşılaşacağımızı belirten Demir, “Tüm dünya da ciddi bir nüfus var artık. DSÖ dikkate alınması gereken bir varyant açıklamasını yaptı. Bana gelen hastalarda iki hastalığı aynı anda yakalanabiliyor. İnfulenza ve koronavirüs olabiliyor. Özellikle okullarda bu virüsler ardı ardına yakalanıyor bunu eve taşınıyor.” diye konuştu.